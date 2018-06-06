С 2018/2019 учебного года для лиц с инвалидностью вводится дополнительная двухпроцентная квота приема в вузы (от общего количества приема абитуриентов) на основе государственного гранта. Положения о порядке приема лиц с инвалидностью в вузы по дополнительным квотам 2 июня утвердил Кабинет Министров Узбекистана.
На обучение по дополнительным квотам принимаются лица с инвалидностью, имеющие документ об общем среднем образовании (11 классов) или об окончании среднего специального, профессионального образовательного учреждения (академического лицея, профессионального колледжа), а также имеющие справку об инвалидности I и II группы.
Прием лиц с инвалидностью на дополнительную квоту осуществляется по результатам вступительных экзаменов. Абитуриенты, не принятые по дополнительным квотам, выделенным лицам с инвалидностью, с набранными баллами участвуют в конкурсе по данному направлению образования на общих основаниях.
В период приема образуется комиссия по приему документов лиц с инвалидностью в составе представителей вуза и территориального управления Министерства здравоохранения. В состав комиссии могут включаться представители Общества инвалидов Узбекистана.
Комиссия проводит собеседования по профессиональной ориентации лиц с инвалидностью, а также организует прием их заявлений и документов.
Вступительные экзамены (тестовые испытания, профессиональные (творческие) экзамены) сдаются лицами с инвалидностью в соответствии с порядками, установленными для приема в бакалавриат вузов.
Лица с инвалидностью, набравшие на вступительных экзаменах не менее 30% максимально возможного балла, рекомендуются к зачислению в строгом соответствии с набранными баллами в рамках дополнительной двухпроцентной квоты.
Приемная комиссия вуза должна обеспечить создание для лиц с инвалидностью всех необходимых условий в зданиях и аудиториях, где будут проводиться вступительные экзамены.
Примечание: прием в вузы незрячих абитуриентов осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением правительства от 20 июня 2017 года.
Виктория Хашимова
Это замечательный важный шаг. Ведь существует прямая зависимость между развитием- ростом государства и его заботой об инвалидах: чем мощнее государство, тем выше его забота о людях с ограниченными возможностями.
Ivan Zastava
Вопрос не однозначный. Всегда речь шла о РАВНЫХ правах для всех категорий граждан. А в данном случае речь идет об привилегированном доступе к высшему образованию для отдельных категорий граждан. Я понимаю, когда государство дает привилегии людям, отслужившим в армии. Они принимали присягу и рисковали жизнью для страны. Но в данном случае совершенно непонятно, зачем нужно отдельно выделять места для инвалидов. Считаю, что надо создавать условия для полного равноправия. Если у человека больное или искалеченное тело, но отличный интеллект, то он в любом случае на вступительных экзаменах обойдет здорового, но менее сообразительного абитуриента.
Виктория Хашимова, у нас огромное число людей за гранью бедности. В стране огромный дефицит рабочих мест. О каком росте/развитии и мощности государства вы говорите, если в этот самый момент государство не может обеспечить будущее для огромное количества молодежи? Вначале надо стать мощнее, а потом — поступать как мощное государство. Всему свое время.
Ringo Tiny-G
Иван ваша точка зрения понятна. Раз вы говорите об интеллектуальных способностях лиц с инвалидностью то тогда давайте допустим. Два человека оба не являются студентами один физически здоров другой нет тогда из этих двух людей , у кого больше шансов найти работу и зарабатывать себе на жизнь? Сможет ли себе найти подходящую работу лицо с инвалидностью так же как физически здоровый?