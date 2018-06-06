С 2018/2019 учебного года для лиц с инвалидностью вводится дополнительная двухпроцентная квота приема в вузы (от общего количества приема абитуриентов) на основе государственного гранта. Положения о порядке приема лиц с инвалидностью в вузы по дополнительным квотам 2 июня утвердил Кабинет Министров Узбекистана.

На обучение по дополнительным квотам принимаются лица с инвалидностью, имеющие документ об общем среднем образовании (11 классов) или об окончании среднего специального, профессионального образовательного учреждения (академического лицея, профессионального колледжа), а также имеющие справку об инвалидности I и II группы.

Прием лиц с инвалидностью на дополнительную квоту осуществляется по результатам вступительных экзаменов. Абитуриенты, не принятые по дополнительным квотам, выделенным лицам с инвалидностью, с набранными баллами участвуют в конкурсе по данному направлению образования на общих основаниях.

В период приема образуется комиссия по приему документов лиц с инвалидностью в составе представителей вуза и территориального управления Министерства здравоохранения. В состав комиссии могут включаться представители Общества инвалидов Узбекистана.

Комиссия проводит собеседования по профессиональной ориентации лиц с инвалидностью, а также организует прием их заявлений и документов.

Вступительные экзамены (тестовые испытания, профессиональные (творческие) экзамены) сдаются лицами с инвалидностью в соответствии с порядками, установленными для приема в бакалавриат вузов.

Лица с инвалидностью, набравшие на вступительных экзаменах не менее 30% максимально возможного балла, рекомендуются к зачислению в строгом соответствии с набранными баллами в рамках дополнительной двухпроцентной квоты.

Приемная комиссия вуза должна обеспечить создание для лиц с инвалидностью всех необходимых условий в зданиях и аудиториях, где будут проводиться вступительные экзамены.

Примечание: прием в вузы незрячих абитуриентов осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением правительства от 20 июня 2017 года.