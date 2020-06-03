Число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса за 3 июня выросло на 83 (днем ранее — 58) и достигло 3843, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 28 новых случаев 15 выявлено в Навоийской области, 2 — в Ташкенте и 1 — в Самаркандской области среди тех, кто был в контакте с инфицированными и находится на карантине. Еще 10 случаев зарегистрировано в карантинном центре в Ташкентской области (в том числе у 9 прибывших из Москвы и 1 бывшего в контакте с инфицированным).

В целом из 83 выявленных случаев 74 пришлось на карантинные учреждения, 8 — водителей грузовиков, совершающих международные рейсы, 1 случай выявлен среди населения.

В течение дня из лечебных учреждений было выписано 106 бывших пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших составило 3014.

На лечении остаются 813 человек, состояние 10 из них тяжелое, 2 — крайне тяжелое. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 16 человек.

Источник: Минздрав.