Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры двух стран подробно рассмотрели вопросы, связанные с произошедшим накануне инцидентом на приграничном участке «Чашма», и подчеркнули важность принятия исчерпывающих мер в целях недопущения повторения подобной ситуации. Отмечены плодотворные результаты состоявшихся переговоров правительственных делегаций.

Достигнута договоренность об активизации усилий, направленных на урегулирование имеющихся вопросов двусторонних отношений и определение новых точек роста сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

В этой связи поддержано предложение о проведении очередных заседаний совместной межправительственной комиссии и совета руководителей администраций приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана.

В ходе разговора была отмечена необходимость продолжения тесной координации и межведомственных обменов по противодействию последствиям распространения пандемии коронавируса.

Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Главы государств вновь подтвердили приверженность укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между Узбекистаном и Кыргызстаном.