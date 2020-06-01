Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипова и исполняющий обязанности главы правительства Кыргызстана Кубатбек Боронов встретились 1 июня для урегулирования инцидента на узбекско-кыргызской границе.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, в ходе встречи был обсужден «широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества».

Стороны договорились развивать приграничное сотрудничество и решать возникающие на границе вопросы в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также в соответствии с положениями соглашения между Узбекистаном и Кыргызстаном по мерам доверия в районе границы, подписанного 6 октября 2017 года.

Главы правительств также договорились в ближайшее время провести заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Совет хокимов приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях.

Кроме того, руководители делегаций двух стран провели совместную встречу с местным населением, пишет пресс-служба МИД Узбекистана.

Напомним, 31 мая на участке «Чашма» узбекско-кыргызской границы произошел инцидент локального характера между жителями приграничных районов Узбекистана и Кыргызстана.

«Изучение причин инцидента официальными лицами обеих сторон показало, что в результате спора, возникшего в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника „Чашма“ произошел конфликт между отдельными гражданами двух стран», — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

Во время конфликта пострадали люди с обеих сторон, им оказана необходимая медицинская помощь, отмечается в сообщении.

«В результате переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация была взята под полный контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования», — подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Как отмечает МИД, родник «Чашма» обеспечивает питьевой и поливной водой жителей как Узбекистана, так и Кыргызстана. «С учетом взаимных интересов имеется договоренность о совместном использовании родника „Чашма“», — говорится в сообщении.