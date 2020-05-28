В Хорезмской области 24 мая при столкновении двух автомобилей погиб человек, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Дорожное происшествие случилось примерно в 17:30 на 15-м км автодороги 4Р-157А, пролегающей по территории махаллинского схода граждан Хивинского района.

Водитель, 18-летний Б. С., управлял автомобилем Laсetti, принадлежащим его отцу О. Х., без соответствующих документов. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Damas под управлением 35-летнего Б. В.

Водитель минивена и его пассажиры, 19-летняя О. Ж. и 32-летняя И. Х., с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где О. Ж. несмотря на усилия врачей скончалась.

Следственная группа при ОВД Хивинского района возбудила уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется предварительное следствие.