Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в пяти оставшихся префектурах — Токио, Сайтама, Тиба, Канагава и Хоккайдо. Ранее режим был отменен в 42 префектурах, сообщает РБК.

Правительство планирует постепенно ослаблять ограничительные меры, а также увеличить бюджет финансирования медицинской системы страны в рамках подготовки к новой вспышке болезни.

Синдзо Абэ не исключил возможность повторного объявления режима ЧС, если темпы прироста новых случаев заражения снова повысятся.

О режиме чрезвычайной ситуации в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и Фукуока Синдзо Абэ объявил 7 апреля. Позднее он расширил действие режима ЧС на всю территорию страны и продлил его до 31 мая.