Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит.

«Рамазан — месяц добрых дел, щедрости и милосердия — испокон веков занимает особое место в духовной жизни нашего общества… В нынешнем году в этот священный период особенно ярко проявились такие благородные качества нашего народа, как стойкость, умение быть благодарным, стремление к духовному очищению, внимание к тем, кто нуждается в поддержке, совершение добрых дел», — отметил глава государства.

«В условиях пандемии коронавируса, различных испытаний и стихийных бедствий, которые нам пришлось пережить, наш мужественный и стойкий народ, не отчаиваясь, следуя божественному наставлению „Аллах благоволит к тому, кто терпелив и стоек духом“, показал высочайший пример гуманизма, единства и сплоченности, что получило признание мирового сообщества. И мы вправе этим гордиться», — подчеркнул он.

Он выразил глубокую благодарность «щедрым и отзывчивым предпринимателям и фермерам, всем соотечественникам разных профессий и возраста, которые с пониманием отнеслись к некоторым трудностям в совершении обрядов Рамазана, вызванным в этом году карантином, и в настоящее время принимают активное участие в общенародном движении „Доброта и поддержка“».

«Сегодня мы, как и все народы мира, переживаем непростое время в связи с пандемией коронавируса. Поэтому считаю важным напомнить одну истину. Как сказано в священном Коране, Всевышний призывает людей быть терпеливыми и поддерживать друг друга в дни испытаний: „За каждой тягостью наступит облегчение“», — продолжил президент.

«Действительно, со временем любые невзгоды остаются позади, их сменяют радостные и светлые дни, и это сегодня ощущают тысячи наших соотечественников — выздоравливающих от коронавирусной инфекции и тех, кто лишился жилья из-за стихийных бедствий и возвращается к нормальной жизни благодаря большой помощи и поддержке государства и народа», — отметил он.

«Нынешние трудности обязательно уйдут в прошлое, впереди у нас еще немало замечательных праздников, хайитов, которые, я уверен, мы широко отметим все вместе. Несомненно, наш мужественный, благородный и трудолюбивый народ, обладающий твердой волей, достойно преодолеет и эти испытания, станет еще более сильным и стойким. Сплоченно, уверенно и целеустремленно мы продолжим начатые нами широкомасштабные реформы по всестороннему развитию страны, востребованные самим временем, и обязательно достигнем намеченных высоких рубежей», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.