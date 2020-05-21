Президент Шавкат Мирзиёев поручил в порядке исключения присудить докторскую степень базовому докторанту третьего курса Ташкентского государственного педагогического университета Камоле Аброровой, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Во время встречи с президентом 15 мая 27-летняя жительница махалли «Навбахор» Мирзаабадского района Сырдарьинской области рассказала, что результаты ее научных исследований пришли в негодность во время наводнения, вызванного прорывом плотины Сардобинского водохранилища.

«Я родилась и выросла в этом поселке. Когда узнала о наводнении, переживала только о двух вещах. Первое — эвакуировать детей в безопасное место, второе — большая часть результатов научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ, которые я проводила многие годы, оставалась дома в письменном виде. Когда мы вернулись домой после наводнения, на это невозможно было смотреть… все было в воде, смешано с грязью, пришло в негодность», — рассказала она, обращаясь к президенту.

Камола Абророва отметила, что ей было очень жаль потерять работы, но главное — сохранить здоровье детей и близких.

Она заявила, что продолжит работу, связанную с совершенствованием технологии преподавания ученикам начальных классов.

После этого обращения президент поручил в порядке исключения присудить Камоле Аброровой докторскую степень.

«В человеке ценен не документ о докторской степени, а смелость, любовь к родине, стремление», — сказал Шавкат Мирзиёев, назвав ее «доктором, на практике показавшем пример любви к родине и воспитания».





Спустя несколько дней после встречи базовый докторант впервые в дистанционном режиме защитила из Гулистанского государственного университета свою докторскую диссертацию «Совершенствование педагогической базы обучения учащихся начальных классов в национальном духе на основе инновационного подхода». Ее работу оценивал научный совет по присуждению ученых степеней из 12 человек.

Председатель Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Ахмадбек Юсупов заявил, что работа Камолы Аброровой будет включена в государственный образовательный стандарт общего среднего образования, а также найдет отражение во вводимом предмете «Воспитание» для 1−4-х классов.





Доктор философии Камола Абророва обучалась на факультете «Начальное образование» в Джизакском государственном педагогическом институте, является обладательницей государственной стипендии имени Алишера Навои. Окончила магистратуру Ташкентского государственного педагогического университета.