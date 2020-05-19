США полностью прекратят финансирование ВОЗ и пересмотрят свое членство, если организация не возьмет на себя обязательства по серьезному существенному улучшению в течение 30 дней. Об этом говорится в письме президента Соединенных Штатов Дональда Трампа директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, копию которого он опубликовал в Twitter.

«Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого. Единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая», — отметил Трамп. Он добавил, что его администрация уже начала обсуждение реформ с ВОЗ.

В письме глава США указал, что ВОЗ последовательно игнорировала достоверные сообщения о вирусе в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше и не исследовала информацию, которая шла вразрез с официальной позицией Китая.

Трамп также обвинил организацию в том, что она неоднократно допускала грубые неточности в заявлениях по коронавирусу или вводила в заблуждение. Так, 14 января ВОЗ подтвердила сообщение Китая, что вирус не передается от человека к человеку, что прямо противоречило сообщениям из самого Уханя, заявил американский лидер.

«К моменту, когда вы наконец объявили пандемию коронавируса 11 марта, инфекция убила более 4000 человек и поразила свыше 100 тысяч людей по меньшей мере в 114 странах», — написал Трамп.

Кроме того, он упрекнул ВОЗ в том, что она не призвала публично Китай разрешить независимое расследование обстоятельств появления коронавируса.

В середине апреля Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают финансирование ВОЗ за дезинформацию о коронавирусе. Соединенные Штаты являются крупнейшим донором организации: в 2018—2019 годы страна перечислила ВОЗ 893 млн долларов, из которых 237 млн — обязательные членские взносы, а 656 млн — в виде пожертвований.