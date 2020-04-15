Президент США Дональд Трамп 14 апреля заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения. Свое решение он обосновал тем, что ВОЗ якобы не предоставила своевременно информацию о коронавирусе, а также не довела правду до сведения мировой общественности, сообщило РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подверг критике это решение: «Сейчас не время сокращать ресурсы, выделяемые для деятельности Всемирной организации здравоохранения или любой другой гуманитарной организации, которая ведет борьбу с вирусом».

Как отметил глава ООН, международное сообщество должно действовать совместно над тем, чтобы остановить пандемию и ликвидировать ее последствия.

Ранее Дональд Трамп критиковал ВОЗ за то, что она была «слишком сосредоточена на Китае», хотя получает львиную долю финансирования от США.