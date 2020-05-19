Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении заведующего отделением больницы в Акдарьинском районе Самаркандской области Х. Д., ранее обвиненного по части 1 статьи 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса.

Письмо с уведомлением об этом направил министру здравоохранения Алишеру Шадманову генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев.

Ранее областная прокуратура сообщила, что врач стал источником заражения коронавирусом 34 человек, включая супругу, родственников, пациентов и коллег. Несмотря на симптомы COVID-19, медик не обратился за медпомощью и занимался самолечением дома, говорилось в сообщении.

За врача заступилось Министерство здравоохранения, назвав решение о возбуждении дела необоснованным и указав, что уголовное законодательство толкуется иным образом, когда речь идет о медработниках. Глава Минздрава Алишер Шадманов 14 мая направил обращение генпрокурору Нигматилле Юлдашеву с просьбой прекратить дело.

Генпрокуратура во время изучения ситуации выяснила, что уголовное дело против Х. Д. было возбуждено «поспешно». В сообщении отмечается, что доследственная проверка по собранным материалам не была проведена тщательно и всесторонне, а все факты не проверены полностью.

В связи с этим Генпрокуратура отменила решение Следственного управления УВД Самаркандской области о возбуждении уголовного дела в отношении медработника.