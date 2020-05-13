Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего отделением в больнице за нарушение санитарного законодательства и заражение 34 лиц коронавирусом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Рабочая группа из числа сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников провела эпидемиологическое расследование, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и выявить очаги заболевания в Самаркандской области.

В ходе проверки выяснилось, что заведующий отделом в районном медицинском объединении Х. Д. почувствовал ухудшение здоровья с 20 апреля и лечился в домашних условиях. В частности, у него наблюдались симптомы коронавируса, такие как кашель, повышение температуры до 39 °C, затрудненное дыхание.

«Гражданин Х. Д., являясь врачом и имея подозрения на коронавирус, не прошел медицинское обследование органов государственной санитарной инспекции в соответствии с условиями карантина. С 20 по 27 апреля он тайно занимался самолечением дома, не обращаясь за медицинской помощью в установленном порядке, грубо нарушив санитарное законодательство», — говорится в сообщении.

В результате врач заразил в общей сложности 11 человек, включая свою супругу и других родственников, с которыми он был в постоянном контакте, а также пациентов, которых он лечил, и коллег. Через них коронавирус распространился еще на 23 лиц.

Прокуратура отмечает, что Х. Д. не принял меры для защиты себя и окружающих, а также умышленно скрыл круга контактов и места посещения в течение указанного периода.

«Все 34 инфицированных пациента взяты под карантин и проходят лечение в областной инфекционной больнице», — следует из заявления.

12 мая в отношении Х. Д. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса. Ведется следствие, которое взято под контроль областной прокуратуры.

Ранее хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов объявил, что с 13 мая карантинные ограничения в Самарканде будут усилены из-за того, что «в последнее время некоторые граждане злоупотребляли основными правилами карантина». С 15:00 10 мая по 23:00 12 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в Самаркандской области выросло с 173 до 204.