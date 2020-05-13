Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего отделением в больнице за нарушение санитарного законодательства и заражение 34 лиц коронавирусом, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Рабочая группа из числа сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников провела эпидемиологическое расследование, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и выявить очаги заболевания в Самаркандской области.
В ходе проверки выяснилось, что заведующий отделом в районном медицинском объединении Х. Д. почувствовал ухудшение здоровья с 20 апреля и лечился в домашних условиях. В частности, у него наблюдались симптомы коронавируса, такие как кашель, повышение температуры до 39 °C, затрудненное дыхание.
«Гражданин Х. Д., являясь врачом и имея подозрения на коронавирус, не прошел медицинское обследование органов государственной санитарной инспекции в соответствии с условиями карантина. С 20 по 27 апреля он тайно занимался самолечением дома, не обращаясь за медицинской помощью в установленном порядке, грубо нарушив санитарное законодательство», — говорится в сообщении.
В результате врач заразил в общей сложности 11 человек, включая свою супругу и других родственников, с которыми он был в постоянном контакте, а также пациентов, которых он лечил, и коллег. Через них коронавирус распространился еще на 23 лиц.
Прокуратура отмечает, что Х. Д. не принял меры для защиты себя и окружающих, а также умышленно скрыл круга контактов и места посещения в течение указанного периода.
«Все 34 инфицированных пациента взяты под карантин и проходят лечение в областной инфекционной больнице», — следует из заявления.
12 мая в отношении Х. Д. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257−1 (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса. Ведется следствие, которое взято под контроль областной прокуратуры.
Ранее хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов объявил, что с 13 мая карантинные ограничения в Самарканде будут усилены из-за того, что «в последнее время некоторые граждане злоупотребляли основными правилами карантина». С 15:00 10 мая по 23:00 12 мая число подтвержденных случаев COVID-19 в Самаркандской области выросло с 173 до 204.
Таир Урунбаев
Такие вот и портят общее мнение о врачах.
geekthor
Если уже люди с высшим медицинским образованимем, врачи на высокой должности в больнице, так безответственно себя ведут по отношению к окружайющим, то чего уж говорить и ожидать от обычных людей.. Врачи по сути должны это понимать, но нет.
Оказывается наличие диплома врача или высшего образования вовсе не гарантирует повышенную социальную ответственность во время пандемий, случаях повышенной вероятности массового заражения людей и становится причиной такого безответственного поведения. Все зависит от самого человека. Всем нам бог судья.
hamuchok hamuchok
Врач из Тайлака?
Денс Дьяк
Видимо у них суровый инструктаж в духе военного времени: врагу не сдаёмся, ни шагу назад, шаг в сторону- расстрел. По другому просто не объяснить.
Ashat Nezametdinov
Хоким Самарканда Бобурмирзо Облакулов заявил, что с 13 мая карантинные ограничения в Самарканде будут усилены из-за того, что в последнее время некоторые граждане злоупотребляли правилами карантина. Значит, если в Самарканде провинились несколько человек, то накажут весь город. Напоминает время десятилетней давности, когда из-за пары должников за газ отключали всю улицу.