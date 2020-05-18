С 18 мая в Узбекистане частично возобновлены воздушные и железнодорожные перевозки. Однако для того, чтобы попасть на самолете или поезд, от пассажиров требовалось наличие свидетельства (справки) об «отрицательном» результате теста на коронавирус, сданного не более 120 часов до рейса.
Как мы сообщали ранее, Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения установило стоимость сдачи анализа на COVID-19 в 224415 сумов, при этом себестоимость самой услуги составляет 186540 сумов. Это вызвало недовольство среди граждан.
В понедельник Специальная республиканская комиссия отменила требование о предоставлении справки. Причина — экономическое положение населения в условиях карантина. Кроме того, это сделано, чтобы предотвратить ненужные неудобства при межрегиональном передвижении граждан. Теперь пассажиры не обязаны предоставлять справку об отсутствии COVID-19.
В то же время сохраняются карантинные правила при организация воздушных и железнодорожных перевозок, включая сокращение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования.
Руслан Усманов
Неужели! Видимо читают все же комментарии
Просто Прохожий
сделайте возможность ОДНОКРАТНО и бесплатно пройти тест на наличие антител на коронавирус. хотя бы тем кто живет в красной зоне.
Вы не сможете остановить вирус, если не будет проведено поголовное массовое тестирование хотя бы в тех зонах где идет распространение вируса.
в Южной Корее, как только обнаружили утечку вируса — сразу провели массовое тестирование.
в России тоже проводят выборочное тестирование населения.
Саша
А будут ли возвращены деньги тем кто уже заплатил за эти тесты?
Mashrab Askarov
Это уже другое дело и правильно.
Татьяна Аш
Правильно тут жрать уже не знаешь что, а тут еще и за анализ такие деньги плоти, вообще беспредел, доведут народ до такого отчаяния и так люди на грани, а те которые в России, надо пускать поезда обрабатывать и вывозить, а то помощь выборочно, а какие то бухгалтера деньги воруют и еще откупится и дальше сидеть будет на своем месте