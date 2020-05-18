С 18 мая в Узбекистане частично возобновлены воздушные и железнодорожные перевозки. Однако для того, чтобы попасть на самолете или поезд, от пассажиров требовалось наличие свидетельства (справки) об «отрицательном» результате теста на коронавирус, сданного не более 120 часов до рейса.

Как мы сообщали ранее, Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения установило стоимость сдачи анализа на COVID-19 в 224415 сумов, при этом себестоимость самой услуги составляет 186540 сумов. Это вызвало недовольство среди граждан.

В понедельник Специальная республиканская комиссия отменила требование о предоставлении справки. Причина — экономическое положение населения в условиях карантина. Кроме того, это сделано, чтобы предотвратить ненужные неудобства при межрегиональном передвижении граждан. Теперь пассажиры не обязаны предоставлять справку об отсутствии COVID-19.

В то же время сохраняются карантинные правила при организация воздушных и железнодорожных перевозок, включая сокращение числа пассажиров, дезинфекцию и другие санитарные требования.



