Компания «Узбекистон темир йуллари» опубликовала расписание движения поездов по местным направлениям, которое частично возобновляется с 18 мая.

Как мы уже писали, согласно распоряжению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, рейсы из Ташкента в Навои, Бухару и Карши будут осуществлять на высокоскоростном поезде Afrosiyob, а в Ферганскую долину — на скоростных поездах сообщением Ташкент — Андижан.

Расписание рейсов на 18 мая

07:00. №762. Ташкент — Навои — Бухара

(Ташкент-Центральный)

16:28. №761. Бухара — Навои — Ташкент

08:00. №760. Ташкент — Карши

(Ташкент-Центральный)

17:58. №759. Карши — Ташкент

08:05. №60. Ташкент — Андижан.

(Ташкент-Южный)

16:19. №59. Андижан — Ташкент.

Согласно временному порядку организации воздушных и железнодорожных перевозок на внутренних маршрутах в период карантина, на рейсы допускаются пассажиры, сдавшие тест на коронавирус в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия не более 120 часов назад, и имеющие свидетельство об «отрицательном» результате теста.

На входе на вокзал у всех пассажиров должна измеряться температура тела. В поезде необходимо находиться в одноразовых защитных масках и перчатках.





Схема посадки пассажиров в поездах. Источник: АИМК.

На вокзале и в поезде пассажиры обязаны сохранять социальную дистанцию.

Билеты можно приобрести онлайн или в кассах вокзалов. Пассажирам также необходимо заполнить анкету пассажира (маршрутный лист).