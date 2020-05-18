С понедельника в Узбекистане частично возобновлены воздушные и железнодорожные перевозки. Согласно временному порядку организации перевозок на внутренних маршрутах в период карантина, на рейсы допускаются пассажиры, имеющие свидетельство (справку) об «отрицательном» результате теста на коронавирус, сданного не более 120 часов до рейса.

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана утвердило положение по оказанию платных лабораторных услуг для определения коронавирусной инфекции (документ есть у «Газеты.uz»).

Согласно утвержденному тарифу, стоимость сдачи анализа на COVID-19 составляет 224 тысячи 415 сумов. Оплата производится через терминал или платежную квитанцию банка. Оплачивать услугу наличными деньгами запрещено.

Как определена стоимость анализа

Исследование на коронавирус проводится с помощью набора реагентов для ПЦР-анализа (полимеразная цепная реакция) Novel Coronavirus (2019-nCOV) Nucleic Acid Diagnostic Kit и набора реагентов для экстракции РНК производства китайской Sansure Biotech.

Для калькуляции стоимости услуги принята во внимание зарплата специалистов, которые проводят тест, — врача (3,47 млн сумов), лаборанта (2,2 млн сумов) и санитарки (1,43 млн сумов).

Затраты на материалы (для анализа) оценены в 169097 сумов, стоимость рабочего времени — 2900 сумов, отчисления на социальное страхование — 725 сумов. Косвенные затраты добавляют к итоговой стоимости еще 13818 сумов. Себестоимость услуги составляет 186540 сумов.

С учетом рентабельности в 20% (27981 сумов) сумма составляет 214521 сум. То есть с каждого анализа Агентство зарабатывает почти 28 тысяч сумов.

Налог на прибыль увеличивает стоимость еще на 3358 сумов. Отчисление в вышестоящую организацию в 2% (6536 сумов) формирует итоговую сумму услуги в 224415 сумов.

Где можно сдать анализ на COVID-19

В Ташкенте анализы на коронавирус можно сдать в Республиканском центре по борьбе со СПИДом или Ташкентском городском центре по борьбе со СПИДом. Тесты в регионах принимают областные филиалы Центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

Заявитель может получить справку в оригинальном виде или через электронную почту, а также по Telegram.

Важно: свидетельство считается действительным при предъявлении квитанции об оплате.

Адреса центров, где можно сдать тесты



