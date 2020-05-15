Авиакомпания Uzbekistan Airways обнародовала расписание рейсов, которые возобновляются с 18 мая согласно решению Специальной республиканской комиссии по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе перевозчика, на первом этапе будут открыты рейсы из Ташкента в Нукус, Термез и Ургенч и обратно.
Расписание рейсов
Ташкент-Ургенч-Ташкент (понедельник, четверг)
Вылет из Ташкента — в 09:00, прилёт в Ургенч — в 10:30.
Вылет из Ургенча — в 13:30, прилёт в Ташкент — в 14:50.
Ташкент-Нукус-Ташкент (вторник, пятница)
Вылет из Ташкента — в 09:00, прилёт в Нукус — в 10:40.
Вылет из Нукуса — в 13:40, прилёт в Ташкент — в 15:00.
Ташкент-Термез-Ташкент (среда, суббота)
Вылет из Ташкента — в 9:00. прилёт в Термез — в 10:20.
Вылет из Термеза — в 13:20, прилёт в Ташкент — в 14:30.
Внесены изменения в порядок регистрации на рейсы и обслуживания пассажиров на борту самолета. Пассажиры допускаются к полету при предъявлении справки, подтверждающей отрицательный результат теста на коронавирус (справка действует 120 часов). На входе в аэропорт у пассажиров будет проверяться температура тела.
Регистрация и посадка будет заканчиваться раньше обычного.
Цены на билеты будут фиксированными. Уточнить их можно, позвонив в колл-центр Uzbekistan Airways.
Обязательно соблюдение карантинных мер — ношение защитных масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции в 2 м на стойке регистрации и на борту воздушного судна.
Рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам с учетом социальной дистанции. Передвижение по салону самолета без необходимости запрещено.
Схема рассадки пассажиров в самолете A320. Источник: АИМК.
В полете пассажирам запрещено предлагать продукты питания, газеты и журналы. Им будет только выдаваться напитки в упаковке объемом 250 мл.
Приобрести авиабилеты можно онлайн или в кассах Uzbekistan Airways Sales (бывшее Главное агентство воздушных сообщений) и аэропортов при строгом соблюдении карантинных требований.
Тимур Таджимуратов
А справку где гадо получать?
Olimjan Jalilov
откуда нужно взять справку о том что ты не больной
Botir Rakhmatullaev
Справку какая инстанция выдаёт?
Daston Dao
Самое непонятное и не логичное расписание в мире наверное! ( это же расписание было и до карантина). Как раньше было удобно летать в Термез в командировку: на АНе прилетаешь рано утром, делаешь все дела в течении дня и вечером спокойно возвращаешся в Ташкент. И так ЕЖЕДНЕВНО и заполняемость полная, билетов не достать просто так!!!
Ну почему нельзя и сейчас так сделать?? И Ургенч и Термез и Нукус это очень дальние точки и ехпть на машине очень долго и опасно.
А что делать командированному? Прилететь и вынужденно ждать два-три дня обратного рейса?? И еще не факт что попадешь на него — он один единственный, а желающих уйма.
И еще раз напоминаю, не надо все валить на карантин, такой “порядок“ был и до него!
Граф Монте
Хорошие новости! Но есть вопрос. Справка действует 120 часов, если после лечу обратно, снова за справкой?
мохинур суярова
Справка действует на 5 суток. Если я полечу на неделю в Ургенч, то получается должна буду второй раз получить справку о коронавирусе. И если сроки анализа в среднем 2-3 дня, то придется еще на это время задержаться. А сдавать анализ на четвертый день ( когда еще старая действительна) глупо, чтобы получить на седьмой день.
Что то в голове не укладывается…