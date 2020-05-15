Авиакомпания Uzbekistan Airways обнародовала расписание рейсов, которые возобновляются с 18 мая согласно решению Специальной республиканской комиссии по предотвращению распространения коронавируса в Узбекистане.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе перевозчика, на первом этапе будут открыты рейсы из Ташкента в Нукус, Термез и Ургенч и обратно.

Расписание рейсов

Ташкент-Ургенч-Ташкент (понедельник, четверг)

Вылет из Ташкента — в 09:00, прилёт в Ургенч — в 10:30.

Вылет из Ургенча — в 13:30, прилёт в Ташкент — в 14:50.

Ташкент-Нукус-Ташкент (вторник, пятница)

Вылет из Ташкента — в 09:00, прилёт в Нукус — в 10:40.

Вылет из Нукуса — в 13:40, прилёт в Ташкент — в 15:00.

Ташкент-Термез-Ташкент (среда, суббота)

Вылет из Ташкента — в 9:00. прилёт в Термез — в 10:20.

Вылет из Термеза — в 13:20, прилёт в Ташкент — в 14:30.

Внесены изменения в порядок регистрации на рейсы и обслуживания пассажиров на борту самолета. Пассажиры допускаются к полету при предъявлении справки, подтверждающей отрицательный результат теста на коронавирус (справка действует 120 часов). На входе в аэропорт у пассажиров будет проверяться температура тела.

Регистрация и посадка будет заканчиваться раньше обычного.

Цены на билеты будут фиксированными. Уточнить их можно, позвонив в колл-центр Uzbekistan Airways.

Обязательно соблюдение карантинных мер — ношение защитных масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции в 2 м на стойке регистрации и на борту воздушного судна.

Рассадка в салоне самолета будет осуществляться строго по посадочным талонам с учетом социальной дистанции. Передвижение по салону самолета без необходимости запрещено.

Схема рассадки пассажиров в самолете A320. Источник: АИМК.

В полете пассажирам запрещено предлагать продукты питания, газеты и журналы. Им будет только выдаваться напитки в упаковке объемом 250 мл.

Приобрести авиабилеты можно онлайн или в кассах Uzbekistan Airways Sales (бывшее Главное агентство воздушных сообщений) и аэропортов при строгом соблюдении карантинных требований.