Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 мая прибыл в Сырдарьинскую область, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, 1 мая текущего года в результате частичного обрушения дамбы Сардобинского водохранилища затопило близлежащие махалли и поля. Президент прибыл на место происшествия и лично проследил за работой по стабилизации ситуации.





В результате чрезвычайного происшествия были разрушены 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах. Кроме того, частично подтоплены 1781 индивидуальный и 52 многоэтажных дома. Были повреждены 70 социальных, производственных и сервисных объектов, около 20 тысяч гектаров сельхозугодий, 828 км дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи.

В результате оперативных мероприятий около 90 тысяч жителей 28 махаллей Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов были эвакуированы в безопасные районы. Им были предоставлены предметы первой необходимости, еда, одежда и прочая продукция, в Сырдарью были направлены средства и гуманитарная помощь, собранные государством, бизнесом и населением.

В ходе предыдущей поездки в регион глава государства поставил задачу не только восстановить, но и улучшить жизнь населения, построить новое жилье, социальные объекты и создать новые рабочие места.

Сегодня в этом направлении работает правительственная комиссия, отмечает пресс-служба. «Большие усилия и средства мобилизованы для реставрации и ремонта поврежденных домов, возвращения людей в их восстановленные дома, содействия им в налаживании быта, воссоздания инфраструктуры, защиты здоровья населения. Сотрудники министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и обороны, а также Национальной гвардии усердно работают в этом направлении», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день расчищены поврежденные дома и улицы около 20 населенных пунктов, остатки воды выведены из 13 махаллей. Около 66 тысяч человек вернулись в свои дома. В других местах продолжается работа по расчистке и ремонту.





Сперва президент Шавкат Мирзиёев посетил Сардобинский район и ознакомился с проводимой работой, осмотрел ремонтируемые дома, побеседовал с людьми.

Для жителей, дома которых стали полностью непригодными для проживания, запланировано построить в Мирзаабадском, Сардобинском и Акалтынском районах три жилых массива с 66 пятиэтажными домами на 2640 квартир. Ранее сообщалось о планах построить в этих районах, пострадавших от наводнения, 50 многоэтажных домов.

В частности, в махалле Дустлик Сардобинского района будет построено 37 многоэтажных домов на 1480 квартир. Глава государства сегодня заложил первый камень нового массива, отметила пресс-служба.

Ранее президент дал отдельное поручение по срокам и качеству возводимых домов для населения. «Не растягивайте строительство на год. Все пострадавшие люди в течение двух месяцев должны переехать в новые качественные дома, где можно высадить райхон и фруктовые деревья», — заявил он.