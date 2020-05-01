Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область, где из-за прорыва дамбы произошла утечка воды из Сардобинского водохранилища, сообщила пресс-служба главы государства.





Отмечается, что президент прилетел на место на вертолете. «Никаких поводов для паники у населения не должно быть», — добавил телеканал.





Как мы сообщали ранее, 1 мая около 5:55 произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища. Вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. По данным МЧС, почти 11,6 тысячи жителей махаллей «Кургантепа», «Дустлик» и «Юртдош» эвакуированы в Мирзаабадский район.





Кроме того, был начат вывоз населения из махалли «Абдуалим» Акалтынского района. Планируется также эвакуация жителей из махаллей «Куйтош», «Ота юрт» и «Бирлик», находящихся под угрозой подтопления.