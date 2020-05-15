В компании Dream City действуют грандиозное предложение рассрочки и большие скидки на недвижимость в престижной локации Ташкента.
Выгодная рассрочка
Беспрецедентное предложение рассрочки от компании Dream City позволит клиентам увеличить срок погашения платежей до 30 месяцев, 27 из которых будут являться сроком фактических платежей, а 3 — льготным периодом. Минимальный первоначальный взнос снижен до 15%. Увеличивая размер первого платежа, покупатель увеличивает скидку на общую сумму.
Грандиозные скидки
Скидки на приобретение недвижимости в двух высококлассных жилых комплексах выросли до 22%. В офисе продаж компании специалисты помогут подобрать подходящий вариант и произвести индивидуальные расчеты понравившейся квартиры или коммерческого помещения.
Многомиллионные подарки
Компания Dream City подготовила особый сюрприз для покупателей — подземную парковку в подарок. Теперь, приобретая квартиру, офис или магазин в одном из комплексов компании, покупатель автоматически становится владельцем собственного машино-места в просторном подземном паркинге. При покупке коммерческой недвижимости также есть бонус — бесплатная система кондиционирования Shivaki.
Предложение ограничено. Подробную информацию можно получить в офисе продаж компании Dream City ежедневно с 9:00 до 19:00 и по телефону в едином информационном центре: (+998) 71−202−22−22.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
Telegram: t.me/dreamcityuz
Facebook: fb.com/dreamcity.uz
Instagram: @dreamcity.uz
На правах рекламы.
Иff Купидоноff
Через полгода вы сделаете настоящие скидки в 70%. Это и есть классная цена для вас. А вот будут ли брать — не извесно. Кризис экономический идет.
Artem Tom
“Скидки на приобретение недвижимости в двух высококлассных жилых комплексах выросли до 22%“
— к концу года вырастут до 40%