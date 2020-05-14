В махалле «Улугбек» Мирзо-Улугбекского района Ташкента (городок Улугбек) усилен режим карантина из-за роста числа заболевших коронавирусом, а также людей, контактировавших с ними, сообщила пресс-служба районного хокимията.

Въезды и выезды в махаллю закрыты, на них установлены блокпосты. На территории махалли организовано круглосуточное дежурство, говорится в сообщении.

Гражданам предписано выходить из дома только в случае необходимости (покупка лекарств и продуктов питания) и лишь одному члену семьи.

Исходя из потребностей населения на территории махалли будут организованы мобильные ярмарки продуктов питания.

С 11 мая в районах и городах Узбекистана начал действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый». Ташкент определен в «желтую» зону. Уровень карантина может пересматриваться в зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации.

В протоколе Специальной республиканской комиссии от 8 мая отмечалось, что уровни карантин в Ташкента («красный», «желтый» и «зеленый») можно применять в разрезе махаллей, массивов и кварталов на основе рекомендации Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

Границы махалли «Улугбек». Фото: Яндекс.Карты.