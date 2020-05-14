Проект по разработке электронной платформы дистанционного обучения профессиям, востребованным на рынке труда, запускают Министерство занятости и трудовых отношений и Программа развития ООН в Узбекистане (ПРООН).

Как сообщили «Газете.uz» организаторы, пандемия коронавируса, а также сопутствующие ограничительные меры привели к тому, что правительства более 100 стран закрыли учебные заведения, чтобы сдержать распространение инфекции. По данным ЮНЕСКО, это затронуло более половины учащихся во всем мире.

Профессиональное обучение в Узбекистане, наряду с программами общеобразовательного характера, также перешло в режим «онлайн».

Платформа дистанционного обучения профессиям представляет собой онлайн-базу учебных видеоматериалов на основе действующих краткосрочных курсов Моноцентра по оказанию услуг незанятому населению «Ишга мархамат». Их можно освоить онлайн как в период пандемии, так и после ее окончания.

Уже в июне будут доступны более 200 видеоматериалов по таким профессиям, как мастер по ремонту бытовой техники и мобильных устройств, массажист, нейл-стилист, повар, сантехник, косметолог, дамский парикмахер, мужской парикмахер, кондитер и швея. Ознакомиться с направлениями обучения можно на сайте monomarkaz.uz.

Онлайн-уроки будут доступны также на официальном сайте и в социальных сетях Министерства занятости и трудовых отношений.