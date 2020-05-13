16 марта, на следующий день после регистрации первого случая коронавируса в Узбекистане, школьников и студентов по всей стране отправили на каникулы, а затем — на дистанционное обучение. «Газета.uz» спросила студентов отечественных вузов, как они оценивают учебу в режиме онлайн.

О платформах для дистанционной учебы

Студентка 1-го курса филиала Университета Вебстера в Ташкенте:

Мы перешли на дистанционную учебу 16 марта. В принципе для нас ничего особо не изменилось, потому что мы всегда работали на платформе WorldClassroom. В обычное время учителя грузили на эту платформу задания, а мы отправляли уже выполненные. На эту же платформу они могли загрузить подкасты, чтобы нам было легче учиться. Все остальное проходило в WebEx и Zoom.

WorldClassroom используют все университеты США. Есть версии для ПК, для IOS и Android. В приложении приходят уведомления, если, например, учитель поставил оценку. На главной странице есть ToDo-list, чтобы не забыть ничего. Есть чат для личных и публичных сообщений.

Студент 4-го курса Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД):

После [выявления коронавируса] нам объявили, что учеба будет дистанционной. Студенты выпускного курса начали учебу онлайн спустя полторы-две недели после начала карантина. Студенты младших курсов — немного раньше.

Мы учимся на платформе moodle. Для лекций мы также иногда использовали Zoom. Когда онлайн-учеба только началась, какие-то задания, которые мы и так должны были сдавать, уже были загружены на платформу. Остальное уже потом загрузили.

Бывает, платформа виснет, когда все студенты заходят. Или задания загружаются по два раза, и мы не понимаем, что происходит. Или например, когда мы решаем тесты, вводишь правильный ответ «2», а правильный ответ оказывается не цифра «2», а слово «два». Но это если придираться. Такие мелочи доставляют неудобства.

Не хватает хотя бы каких-то лекций. Сейчас нам просто загружают очень много заданий. У учителей тоже не особо есть время и желание заниматься этим. Они просто загружают все материалы. У студентов таких предметов может быть 10.

Я уверен, что студенты даже не просматривают эти материалы, а просто смотрят вопросы, пытаются найти ответы в интернете, быстрее сдать и перейти к другим предметам. Потому что в день бывает несколько дедлайнов.

Студент Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ):

Дистанционное обучение у нас началось примерно с 25 марта. Сначала мы использовали Telegram, затем частично перешли на платформу moodle.

Нам дают сухой учебно-методический комплекс, чтобы мы сами его переварили, а потом сдали домашнее задание и тесты. Сложность в основном в усвоении материалов онлайн. Их тяжело понимать без объяснений преподавателя.

Выполненные задания мы отправляем по телеграм или загружаем в moodle. Нам в принципе так удобно. Вот только некоторым учителям тяжело. Иногда учителя нам пишут поздно вечером, и я понимаю, что их график сдвинулся сильно. Мне немного жаль их.

Без писанины у нас никак. Мы даже контрольные некоторые писали в тетрадях, потом фотографировали их и отправляли учителю.

Студентка 3-го курса УМЭД:

Есть только один предмет, где требуется писать конспекты. В целом, к третьему курсу такое уже почти не наблюдается. Видеоуроки по предметам у нас не проводятся ввиду отсутствия хорошей скорости интернета у многих студентов.

О разнице между онлайн и оффлайн образованием

Студентка Университета Вебстера:

Есть некоторые предметы, которые трудно проходить в онлайне. Например, я учусь на направлении Медиа-коммуникации. У нас есть урок фотографии, на котором мы берем камеру, фотографируем и редактируем. Камеры есть не у всех. Поэтому сложно.

Еще не хватает академической атмосферы университета, учителей. Это же американский университет. Дома, конечно, тоже комфортно, но в университете другая обстановка.

Студент 4-го курса УМЭД:

Лекции прошли только по одному предмету. Слава богу, по специальному. Остальное прошло в письменном варианте.

Кому-то нравится оффлайн, кому-то онлайн. Кто-то ложится поздно, не ходит в университет, и это его устраивает. То есть студент особо и не любил ходить в университет. Наверное, таких большинство.

Мне кажется, в онлайне есть свои плюсы. С ним можно немного время сэкономить. Но на лекциях нам хоть и было не особо интересно, но мы краем уха могли что-то услышать, хоть что-то для себя воспринять.

С научными руководителями можно связываться онлайн. Руководители помоложе используют Telegram. Со своим руководителем я могу списываться в основном через почту. А каждый раз названивать ему, чтобы он посмотрел, тоже неудобно. В университете мы могли бы после пар или на переменах задавать им свои короткие вопросы и получать хорошие консультации.

Студент УзГУМЯ:

В оффлайне мы хоть немного, но получали информацию на лекциях. Некоторые из них были очень интересными. Было видно, что учителя готовятся к своим занятиям. На семинарах нас оценивали объективно. Всем студентам были понятны их текущие оценки.

Студентка 3-го курса УМЭД:

Учеба протекает плавно, волей-неволей привыкаешь. Основная проблема заключается в том, что не успеваешь уследить за накапливающимися заданиями, поэтому зачастую приходится даже расставлять приоритеты в пользу тех или иных предметов.

При традиционном обучении количество заданий на вид умеренное. Несмотря на то, что каждый день проводились семинары, подготовка к ним не была такой насыщенной, как сейчас. Зачастую преподаватели оценивают студента по тому, как студент преподносит материал, а не по его информативности. В онлайн-обучении приходится уделять больше времени поиску и анализу информации, чтобы сдать достойную работу, т.к . всё сдается в письменном виде и проверяется на плагиат.

О выпускных экзаменах

Студентка Университета Вебстера:

Учеба у нас закончилась 8 мая. Экзамены мы уже сдали. У нас были тесты, по каким-то предметам мы писали курсовые. На каждый экзамен дается определенное время. Учитель может отследить, сколько человек выполняют задание. У нас есть программа Turnitin, которая отслеживает плагиат. Поэтому если кто-то будет подглядывать, то в читерстве его уличить легко.

Студент 4-го курса УМЭД:

Мы уже начали сдавать итоговые тесты. Это как онлайн-сессия. Нам сказали, что пока неизвестно, как мы будем сдавать выпускные квалификационные работы. Говорят, их вообще могут отменить. Студенты не хотят зря готовиться и теряют время. Я думаю, это нормальная логика любого студента.

Были ребята, которые начали готовить дипломные работы давно. Но из-за очень интенсивной работы в «модуле» браться за дипломную работу не удавалось. Сейчас нам сказали обязательно писать дипломные работы. Но мы до сих пор не понимаем, как мы будем их защищать.

Студент УзГУМЯ:

Про формат экзаменов точно не говорят. Но однозначно сдавать их мы будем онлайн.

Студент 3-го курса УМЭД:

Экзамены будем сдавать в moodle. Формат, насколько я знаю, будет зависеть от преподавателя. Один из них — традиционная раздача билетов, который нужно будет решить в течение определенного времени.

С одной стороны, не будет такого напряжения, как в аудитории с несколькими десятками студентов и гуляющими из одного угла в другой наблюдателями. С другой, зная, что за тобой никто не наблюдает, можно запросто зайти в интернет и найти нужную тебе информацию, что значительно демотивирует на подготовку к экзаменам. Поэтому у меня к этому пока противоречивое отношение.

О готовности Узбекистана к дистанционному образованию

Студентка Университета Вебстера:

Знакомые из национальных университетов рассказывают, что учителя пропускают уроки, для учебы они используют Telegram, их заставляют писать конспекты. Поэтому я думаю, что Узбекистан пока не готов к онлайн-обучению.

Студент 4-го курса УМЭД:

Некоторые ребята говорили, что если бы платформа лучше работала, можно было бы учиться онлайн всегда.

Неудобно и неприятно, что у нас очень много ненужных предметов. И ладно бы мы проходили их для общего развития. Мы проходим их на таком уровне, как будто бы это наши «спецы». На это уходит очень много времени.

Мне кажется, Узбекистан еще не готов к дистанционному образованию. И это я говорю, будучи в Ташкенте. У меня с сетью проблем нет. Но иногда бывают перебои. В областях у кого-то вообще света по два дня нет. Даже не говоря об этом, просто сама система дистанционного обучения, мне кажется, вообще не проработана.

Карантин дал какой-то толчок. Но нужно хорошо проработать систему, чтобы таких казусов, которые происходят, не было. Даже если они мелкие, они сразу отталкивают студента от самообучения. А студентов, я считаю, нужно либо настолько мотивировать, либо заставить их учиться. В таком возрасте мало кто с энтузиазмом все подряд сам будет учить. Хотя такие есть.

Студент УзГУМЯ:

Учебу онлайн можно было бы продолжить. Но только с тем преподавателем, который разбирается в онлайн-образовании и может разработать нормальную учебную программу под удобную онлайн платформу.

На мой взгляд, Узбекистан пока не готов к онлайн-образованию, но первые шаги уже сделаны. Возможно, лет через 5−10, но не сейчас.

Студент 3-го курса УМЭД:

Я скорее за онлайн-образование, чем нет. У меня появилась возможность самостоятельно распределять свое время и учиться в соответствии с собственным режимом дня. К тому же, усвоение материала дается гораздо легче и интереснее, когда сама нахожу ответы на вопросы.

При появлении вопросов можно без труда связаться с преподавателем, что перечеркивает утверждение о том, что для легкого усвоения материала требуется прямой контакт между студентом и преподавателем.

На данный момент Узбекистан не готов к дистанционному образованию. Исходя из опыта своих сокурсников, могу сказать, что дистанционное обучение подходит далеко не всем. Одна из главных причин — отсутствие нормальной скорости интернета (в основном в областях). Нынешняя ситуация должна стать толчком не только для модернизации образования, но и нашей телекоммуникационной системы в целом.