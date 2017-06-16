Вернуться из школы живым

Наши дети не будут учиться в безопасности, если мы продолжим делать вид, что проблемы буллинга не существует.

246 миллионов детей подвергаются насилию в школах во всем мире каждый год. Никита Макаренко объясняет, почему Узбекистану необходимо срочно разработать стратегию борьбы с травлей в учебных заведениях уже к началу нового учебного года.

Есть проблемы, которые в обществе обсуждать не принято. Различные культуры бережно охраняют свои «табу» и запретные темы.

А есть проблемы, которые не обсуждаются просто потому, что до них никому нет дела. «Биткоин стоит 2000 долларов! Макрон — президент! Реал — чемпион!» — это гремит Большой Мир взрослых. А где-то у него под ногами стыдливо прячется в тени Маленький Мир детей.

Как часто мы обращаем внимание на детские проблемы? Не чаще, чем даем ребенку смартфон или включаем телевизор, чтобы отвязаться. А если и узнаем о том, что волнует ребенка, то думаем: «Боже мой, какие глупости, это все так несерьезно».

Великий польский педагог Януш Корчак в 1942 году добровольно отправился вместе со своими ста девяносто двумя учениками в газовые камеры лагеря Треблинка, хотя нацисты предлагали лично ему сохранить жизнь.

В своих принципах воспитания он декларировал: «К ребенку надо относиться как к маленькому взрослому. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен — ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта».

Молчание ягнят

Давайте же прислушаемся к проблемам Маленького Мира хоть на минуту, а потом ужаснемся: психологическое насилие в наших школах и колледжах существует, и травля в учебных заведениях лишь прогрессирует благодаря замалчиванию взрослыми.

Но молчание бывает подобно смерти. В этом все жители Узбекистана убедились в начале июня. О буллинге молчит Министерство народного образования. О буллинге молчат в педагогических вузах. Ничего не говорят в правоохранительных органах. Молчат преподаватели. Молчат родители. Боятся говорить дети.

Может быть, проблема надумана? Нет, она системна и масштабна.

5 июня я запустил в Facebook хэштег #МеняТравилиВШколе и призвал пользователей рассказать свои личные истории о том, как их преследовали в учебных заведениях. Десятки людей из нашей страны нашли в себе смелость рассказать свои истории. Вот лишь некоторые цитаты из них:

Травили в классе слабых, тех, кто не мог постоять за себя.

Мой рюкзак выбрасывали из окна, взрывали его бомбочками, пиджак мазали клеем, вытирали им доску.

И обзывали, и на «разборки» вызывали на школьном дворе, и СМС с угрозами присылали.

Тиранили долго, мальчик был спокойный, замкнутый, никого не обижал. В один день на большой перемене прямо в школе он просто ткнул ножом обидчика в живот.

Издевались, избивали по несколько человек одновременно. Хорошо, что выжил.

Постоянно давили на меня, то деньги, то телефон. Я не мог им ответить, потому что знал, что они все вместе будут бить.

Помню как вчера: в колледже было такое, били толпой, снимали на видео и считали это гордостью.

Это реальные истории жителей Узбекистана. А сколько взрослых увидели хэштег и промолчали, не захотев ворошить прошлого? Сколько детей молчит ежедневно, возвращаясь из школы? По данным ЮНЕСКО, 30% детей никогда не рассказывают никому о случаях буллинга, а еще 30% рассказывает только сверстникам, но не взрослым.

Планета страха

Не нужно отчаиваться и думать, что буллинг — это проблема исключительно нашей страны. Дети опасаются ходить в школу и в Бухаре, и в Барселоне, и в Москве, и в Токио.

246 миллионов мальчиков и девочек подвергаются психологическому и физическому насилию каждый год. Об этом говорится в январском докладе ЮНЕСКО. В 2016 году ЮНИСЕФ провел опрос среди 100 тысяч молодых людей в 18 странах. 60% из них ответили, что были жертвами буллинга.

Но в зарубежных обществах опасность этой проблемы осознали уже много лет назад. В Южной Корее приняты законы против школьного насилия и буллинга, а также создан целый Институт профилактики школьного насилия при Университете Ихва. В Норвегии детский омбудсман публикует для детей антибуллинговые инструкции. В Италии плакаты с телефонами доверия висят в школьных коридорах. В Канаде ответственность за случаи буллинга возложена на учителей и персонал школ. В Перу в каждом учебном заведении обязательно должен быть психолог по борьбе с буллингом.

Необходимо действовать прямо сейчас, изучить мировой опыт и принять меры уже к началу нового учебного года. В этом могут помочь и международные организации. Как стало известно из заявления главы офиса ЮНИСЕФ Саши Грауманна от 7 июня, ЮНИСЕФ готов поддержать усилия правительства в борьбе с травлей в учебных заведениях.

«Газете.uz» удалось узнать, что на данный момент государственные структуры еще не обращались в ЮНИСЕФ с инициативами о создании совместных проектов в этой сфере.

В Узбекистане не существует национальной статистики по буллингу. Упоминаний слов «травля», «школьное насилие» и «буллинг» нет ни в одном законодательном акте страны. Хотя согласно статье десятой закона «О гарантиях прав ребенка» каждый ребенок имеет право на защиту от посягательства на его честь и достоинство. Вопрос только в том, как его защитить?

«Газета.uz» попросила помочь найти ответы на сложные вопросы двух отечественных экспертов. Лиана Натрошвили — магистр психологических наук. Лиана вот уже 11 лет сталкивается в своей практике с буллингом. Камилла Бабаджанова — клинический психолог, специалист по работе с девиантными подростками, работавшая в ООН, школе «Лидер» и Республиканском центре социальной адаптации детей.

Заводной апельсин

Буллинг — системная проблема, и виноваты в ее существовании все. И условия обучения, и педагоги, и родители, и дети.

Существует две основные формы травли: это психологическая (угрозы, насмешки, клевета) и физическая (избиения, грабежи, порча имущества).

«Важно понимать, что буллинг — это не хулиганство и не конфликт, а систематическое насилие над другим человеком. Мы должны научиться называть вещи своими именами, а не обходить их, не смягчать», — считает Камилла Бабаджанова.

«Агрессию обычно рождают негативные переживания в жизни ребенка. Это могут быть домашние проблемы, внутренние, неосознанные. Родителям нужно обладать смелостью трезво посмотреть на своего ребенка и помочь разобраться в его внутреннем конфликте», — говорит Лиана Натрошвили.

Лиана также подчеркивает, что травля может быть начата и самими педагогами: «Учителя позволяют себе называть детей „ненормальными“, настраивают против них коллектив. Или же упрекают их в материальном неблагополучии».

Что бы ни было причиной возникновения буллинга, жертвам необходима помощь. По мнению Лианы, дети не могут самостоятельно решать сложные психологические вопросы. «Даже взрослые с трудом могут договориться друг с другом. Установки „Дети сами разберутся“, „Мальчики не плачут“, „Жаловаться плохо“, принятые в нашем обществе, — это ложные принципы, которые только играют на руку агрессору», — считает Лиана.

Вверх по лестнице, ведущей вниз

Мы определили несколько направлений, по которым в Узбекистане нужно начинать работу прямо сейчас, если мы хотим сделать наши школы безопасными для детей.

Психологическая служба

В системе народного и среднего специального образования необходимо наладить работу службы психологов. Это должны быть профессиональные специалисты, знающие методы групповой и индивидуальной работы против буллеров, умеющие реагировать на сигналы в поведении детей.

Школьные психологи сегодня не готовы к такой роли. Зачастую на несколько школ или один большой колледж приходится всего один специалист, который получает мизерную ставку в 300−500 тысяч сумов.

«Сейчас работа школьного психолога связана с перекладыванием бумаг. Им не хватает квалификации, они не имеют достаточного доступа к детям, им не доверяют педагоги», — считает Лиана Натрошвили.

«Школам нужны реальные специалисты, которые будут вести мониторинг, собирать информацию. Их должно быть несколько, так как один психолог не справится с этой работой. Но сейчас урезают часы даже единственного школьного психолога», — говорит Камилла Бабаджанова.

Телефон доверия

Необходимо создать телефон доверия, на который жертвы буллинга смогут позвонить и поговорить со специалистом. Не все дети найдут в себе смелость признаться родителям или педагогам в своей слабости. Плакаты с номером службы доверия и инструкциями о методах противостояния буллерам должны быть расклеены во всех школьных коридорах.

В зарубежных странах очень успешно применяется этот метод, причем организацией телефонов доверия занимаются и волонтеры. В Великобритании с середины 1990-х годов действует Национальный телефон доверия по буллингу, который анонимно помогает детям решить их проблемы. В организации такой службы Узбекистану могут помочь международные фонды.

Работа с педагогами

Педагоги плохо знакомы с буллингом и методами борьбы с ним. «За все время обучения в Педагогическом университете имени Низами я не слышала слово „буллинг“ ни разу. Об этом никто никогда не говорил. Тема школьного насилия вообще не поднимается в образовательном процессе», — говорит преподаватель начальных классов магистр педагогических наук Рано Макаренко.

Необходимо ввести в педагогических вузах и колледжах Узбекистана специальные курсы по противостоянию школьному насилию. Педагоги страны должны изучить методы борьбы с буллингом. Этим вопросом может заняться Институт переподготовки и повышения квалификации педагогов.

Родители и дети

Специалистам из системы образования нужно работать не только с детьми, но и с родителями. Зачастую именно их отношение к ребенку и ошибки в воспитании приводят к созданию «монстра-буллера».

«Каждый период в жизни ребенка имеет свои особенности, и многие родители не знают, как выработать модель поведения со своим ребенком. Нужно повышать грамотность населения, доносить идеи простыми словами», — считает Камилла Бабаджанова.

«Родители должны реагировать на проступки ребенка адекватно, создавать с ним доверительные отношения, быть на его стороне. А не просто отлупить, отнять гаджет, лишить карманных денег. Это не исправит ничего», — говорит Лиана Натрошвили.

Координация и система

Важно создать единый координационный центр по борьбе с буллингом. Сегодня разные службы и органы работают с детьми независимо друг от друга.

К примеру, инспекторы профилактики не могут оказать реальной помощи жертвам буллинга. У них нет специальной психологической подготовки. Общение с представителем закона для ребенка — огромный стресс. Даже если жертва решится пойти к участковому инспектору, он вряд ли будет заниматься проблемами маленького человека.

«Нужно наладить систему сотрудничества для всех вовлеченных в защиту детей служб: администрации школы, психолога, социальных служб и правоохранительных органов. Когда это будет сделано, борьба с буллингом станет эффективнее», — считает Камила Бабаджанова.

Дитя человеческое

Самое главное, что мы сейчас с вами можем сделать — говорите о буллинге. Не молчите. Говорите о нем со своими детьми, с педагогами ваших детей. Говорите о нем в своих блогах — вас могут прочитать чьи-то дети.

Каждый ребенок должен знать: бояться ходить в школу — это ненормально. Нормально получать удовольствие от обучения. Каждый школьник должен помнить: издевательства терпеть нельзя, и у него есть право на защиту.

Важно растить в детях мотивацию: «Я не травлю и не бью никого, не потому что боюсь наказания, а потому что у меня есть ценность никого не травить и не бить».

Иначе новые трагедии неминуемы.

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