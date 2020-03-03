В Сергелийском районе Ташкента 2 марта открылись две общеобразовательные школы №№329 и 330. Каждая школа может принять по 1680 детей из близлежащих махаллей, которым раньше приходилось далеко ездить за знаниями.





Обучение в школах будет вестись на государственном языке. Классы с преподаванием на других языках могут быть созданы при наличии педагогов.

Набор детей в учреждения продолжается. Школа №329 приняла уже более 1600 заявлений, а школа №330 — более 1000, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства народного образования (МНО).

В церемонии открытия участвовали министр народного образования Шерзод Шерматов и хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Шерзод Шерматов и Джахонгир Артыкходжаев осматривают школу.

Глава столичной администрации отметил, что за последние годы в Сергелийском районе было построено 394 многоквартирных дома, в которые заселились 100 тысяч человек.

В 2019 году начато строительство четырех школ для детей, живущих в Сергелийском районе. Две из них еще не открыли. Новые школы стали самыми большими образовательными учреждениями, которые были построены в последние годы в Узбекистане. При их строительстве использовался опыт создания президентских школ.

По предварительным данным, новые школы позволят создать 438 рабочих мест для молодых специалистов.

В каждой школе по 48 классных комнат, 20 из которых для предметных занятий, 14 — для начальных классов и 14 — для изучения иностранных языков. Кроме того, в школах есть кабинеты для занятий по информатике, кружков, лаборатории по химии, физике и биологии, кабинеты музыки, уроков технологии, электронная библиотека на 40 человек и актовый зал на 200 человек.

Кабинет химии.

В школах предусмотрены по два спортивных зала, поля для футбола, баскетбола и волейбола, бесплатный стоматологический кабинет и современная аудитория профориентации. В каждом кабинете вне зависимости от его назначения предусмотрены умывальники и доски.

«В целях обеспечения качества образования в данных школах были отобраны кандидаты, которые в течение многих лет эффективно организовали работу в школах и завоевали уважение педагогического коллектива» — говорится в сообщении МНО.

Педагоги отбирались по итогам тестовых испытаний, которые проводились 26−27 февраля в Институте переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования.

Строительство школ предусмотрено планом по развитию социальной инфраструктуры в Сергелийском районе в связи с массовым строительством многоквартирных домов в этой части Ташкента. Поэтапно такие школы будут созданы во всех регионах страны, сказал Шерзод Шерматов.

«Ваши старания станут стимулом для нас строить подобные школы», — сказал школьникам Джахонгир Артыкходжаев.

Строительство современных школ предусмотрено соответствующим постановлением президента. Согласно документу, «современные школы» строятся на основе «передовых архитектурных решений и энергосберегающих технологий».

В 2020—2022 годах на строительство, реконструкцию, ремонт и оснащение школ планировалось направить более 4 трлн сумов за счет централизованных инвестиций в рамках Инвестиционной программы Узбекистана, кредитов и грантов международных финансовых институтов и средств местных бюджетов.

С 1 марта строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение государственных средних общеобразовательных школ осуществляется в рамках нового утвержденного проекта. Как сообщили «Газете.uz» в МНО, типовые проекты строительства и реконструкции школ будут опубликованы в ближайшее время.

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