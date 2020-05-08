Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что необходимо научиться работать и жить в этих условиях карантинных ограничений. Об этом глава государства сказал на видеоселекторном совещании 7 мая.

С 8 мая в регионах Узбекистана начнет действовать один из трех уровней карантина — «красный», «желтый» или «зеленый». Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, во всех регионах, независимо от уровня карантина, сохранится ряд обязательных требований и ограничений, такие как соблюдение социальной дистанции (2 метра), использование лицевых масок, запрет на массовые мероприятия и другие (полный список).

По словам президента, если руководитель какого-либо района или города допустит «очковтирательство в организации карантина» для борьбы с пандемией коронавируса, то придется «попрощаться с ними, кто бы это ни был».

«В мире, особенно в странах, с которым мы близко сотрудничаем, все больше распространяется пандемия. Мы не должны забывать, что это может стать большой угрозой для нас. Поэтому требуется повысить бдительность. Нельзя отпускать столько принятых мер, нужно обращать внимание на дезинфекцию на местах и предприятиях. У нас все еще карантин. Снимать маску запрещается. Пока нельзя снимать маску. Мы должны научиться работать и жить в этих условиях. Все это должны знать. Сколько продлится [пандемия], никто не может сказать», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент указал, что Узбекистан приложил большие усилия, чтобы удержать развитие пандемии в Узбекистане. Этого удалось добиться с помощью поддержки и терпения народа, признал он.

«Мы обращаем внимание на больницы, привозим много лекарств, а также специалистов из Германии, Южной Кореи. Я только что беседовал с [председателем КНР] Си Цзиньпином по поводу ситуации в Китае и сотрудничества. Он сказал: „Что бы ни рекомендовали врачи, нужно с осторожностью удерживать [болезнь]. Принять жесткие карантинные меры и бороться за восстановление экономики“», — сообщил глава государства.

Ранее Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан планирует вернуть из России, Турции, ОАЭ и других стран 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении.