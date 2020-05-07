Правительство Узбекистана работает над возвращением из зарубежных государств еще 11 тысяч граждан, оказавшихся в трудном положении. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 7 мая.

По последним данным, в Узбекистане на момент публикации зафиксировано 2269 случаев инфицирования. 1656 зараженных выздоровели, 10 умерли. В настоящее время в больницах проходят лечение 635 пациентов. На карантин были взяты 45 тысяч граждан, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с больными.

«Вы в курсе, что во многих странах остались граждане Узбекистана. Исходя из наших возможностей, мы все равно должны их возвратить. Мы уже начали это делать. Планируем [привезти граждан] из России, Турции, Дубая и других мест. Из них 11 тысяч переживают трудности. Мы принимаем меры по их возвращению, в первую очередь», — заявил глава государства.

При этом Шавкат Мирзиёев признал, что среди прибывших выявляют коронавирус.

«Но все должны знать, что среди прибывших у многих выявляют болезнь. Учитывая это, мы должны быть очень осторожны. Мы примем все необходимые меры в отношении них и их родственников», — указал он.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмат Атабеков заявил, что границы полностью не закрыты, потому что ежедневно 500−600 граждан прибывают в Узбекистан из-за рубежа (через Казахстан, Кыргызстан, Афганистан). По его словам, все они в организованном порядке помещаются на карантин. Он также отметил, что заболевание коронавирусной инфекцией в основном встречается среди лиц, находящихся в карантинных учреждениях.