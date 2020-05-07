Поощрительные выплаты в размере 54,9 млрд сумов (5,4 млн долларов) получили 15825 медицинских работников, привлеченных для борьбы с коронавирусной инфекцией в Узбекистане. Об этом сообщил министр финансов Тимур Ишметов.

Указом президента от 19 марта введена ежедневная доплата в размере 6% от месячного должностного оклада медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам на период их привлечения к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса.

Кроме того, постановлением президента от 26 марта в период действия карантина работникам медицинской, санитарно-эпидемиологической службы и другим работникам, контактирующим с больными с COVID-19, а также осуществляющим деятельность в учреждениях, где помещены инфицированные коронавирусом, и в лабораториях по выявлению этой инфекции, предусмотрены специальные поощрительные выплаты (без учета налогов) за каждые 14 дней работы:

врач, лаборант — 25 млн сумов;

средний медицинский персонал, медсестра-лаборант — 15 млн сумов;

младший медицинский персонал — 10 млн сумов;

другие работники — 5 млн сумов.

По состоянию на 7 мая в Узбекистане Минфин выплатил 14301 медработнику 22,8 млрд сумов в рамках 6-процентной доплаты. Поощрительные выплаты за 14 дней работы на 32,048 млрд сумов получили 1524 специалиста.

Пресс-служба Минфина просит медицинских работников обращаться по телефону доверия 71−203−00−50 или в Telegram-бот @murojaat_mf_bot, если государственные учреждения не выплатили указанные надбавки.