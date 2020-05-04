Офис продаж Mirabad Avenue возобновил работу с 1 мая с учетом соблюдения всех санитарных мер. На постоянной основе проводятся проветривание и дезинфекция помещений. Всем сотрудникам и посетителям отдела продаж будут измерять температуру с использованием бесконтактного термометра. Также, при необходимости, можно будет воспользоваться антисептиками, одноразовыми перчатками и масками.
Офис продаж работает по будням 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье — с 10:00 до 18:00.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−150−55−55.
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Сайт: mirabad.uz
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