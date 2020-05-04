Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекции ан 10:00 понедельника составило 2160, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За минувший день (воскресенье) было сообщено о 31 новом случае коронавируса.