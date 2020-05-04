Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекции ан 10:00 понедельника составило 2160, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
За минувший день (воскресенье) было сообщено о 31 новом случае коронавируса.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Общее число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекции ан 10:00 понедельника составило 2160, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
За минувший день (воскресенье) было сообщено о 31 новом случае коронавируса.
|В мире Статистика
|2 160
|1 319
|10
|3 506 729
|1 125 236
|247 470
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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