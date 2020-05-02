В результате сброса воды из Сардобинского водохранилища Сырдарьинской области Узбекистана 1 мая произошло подтопление населенных пунктов в соседнем Казахстане, сообщает МИА «Казинформ».

«Для снижения основного потока воды узбекской стороной были открыты шлюзы в сеть оросительных каналов. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к выходу воды из каналов и подтоплению населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Акимат района 2 мая около 01:30 принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера и эвакуации населения и домашнего скота из населенных пунктов Женис, Жана Турмыс и Нурлы жол. На момент публикации эвакуировано 5400 жителей.

Напомним, из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище были подтоплены большие территории, около 70 тысяч человек эвакуированы. Примерно в 17:00 в пятницу отток воды прекратился. Сейчас ведутся берегоукрепительные работы. На место происшествия накануне прибыл президент Узбекистана.