Отток воды из Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области прекратился, сообщила пресс-служба МЧС.

Как мы сообщали ранее, утечка воды произошла из шестой пикетной стены дамбы водохранилища 1 мая около 5:55. Пресс-служба президента отметила, что произошло частичное обрушение дамбы, вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.

Эвакуированных жителей районов размещают в школах, колледжах и медучреждениях. Часть людей вывезена в Джизакскую область. Потоки воды перенаправлены в озеро Арнасай.

Фото: Gulistonliklar_uz / Telegram.

МЧС отмечает, что вода подступила в населенный пункт Кургонтепа Сардобинского района. Наводнения не охватили другие районы области.

Президент Шавкат Мирзиёев, прибывший в область на вертолете в пятницу, встретился с эвакуированными в Акалтынском районе и отметил, что всем пострадавшим будет уделено особое внимание, они будут обеспечены жильем и продовольствием, сообщила пресс-служба глава государства.





«Это испытание, которое никто не ожидал. Первым нашим действием стала эвакуация людей в безопасные места. Важнее всего — отсутствие жертв. Прошу аксакалов, председателей и инспекторов махаллей: нам следует разместить в домах, палатках, обеспечить едой всех людей, махаллю за махаллей. Мобилизуем все силы и средства. Ни один руководитель во главе со мной не уйдет, пока ситуация не улучшится. Нам надо терпеть, выдержать, каким бы тяжелым ни было бремя. Ни одна семья, ни один человек не останется без внимания», — сказал Шавкат Мирзиёев (часть цитаты из сюжета «Узбекистан 24»).

По его словам, каждому эвакуированному окажут необходимую помощь.

«2020 год оказался сложным. С одной стороны — пандемия. Мы должны взять эту ношу на наши плечи и вытерпеть. Сейчас у нас нет права на ошибку. Нужно успокоить людей, особенно женщин и детей. Ни один человек не останется без внимания. Организуем место и условия, начнем строительство… Сегодня вечером я приду на встречу с вами — обсудим сегодняшние данные и завтрашние планы», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев посетил дамбу Сардобинского водохранилища и осмотрел место прорыва. С обсуждением ситуации с правительственной комиссией и специалистами необходимые силы и средства брошены на перекрытие прорыва.

Ситуация находится под личным контролем президента. Он все еще находится в Сырдарьинской области, отмечает пресс-служба.