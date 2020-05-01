В Сырдарьинской области эвакуированных от наводнения жителей размещают в близлежащих районах, а также в Джизакской области, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

В пятницу, 1 мая, около 5:55 произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища. Водой затоплен поселок Кургантепа в Сардобинском районе. По первоначальным данным МЧС, почти 11,6 тысячи жителей махаллей «Кургантепа», «Дустлик» и «Юртдош» эвакуированы в Мирзаабадский район. На место проишествия прибыли президент Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Абдулла Арипов и другие руководители.

Фото: Пресс-служба хокимията Янгиера.

Как отмечает МЧС, специальные штабы в Дустликском, Пахтакорском, Зарбдарском и Мирзачульском районах принимают меры по размещению эвакуированных людей в школах, колледжах, на территории частных предприятий и в жилых домах.

Фото: Пресс-служба хокимията Янгиера.

Вода проникла также в населенные пункты в махаллях «Навбахор», «Хакикат» и «Бахористон» Мирзаабадского района, куда изначально были эвакуированы люди. Жители этих махаллей размещены в колледжах района, воинских частях для призывников и медицинских учреждениях.

Фото: Пресс-служба хокимията Янгиера.

Часть жителей эвакуирована в Джизакскую область. В частности, население махаллей «Ахиллик», «Шодлик», «Саховат», «Навоий», «Дустлик», «Куркамдиер», «Тошкент», «Янгихает», «Обод» и «Мустахкам» Акалтынского района Сырдарьинской области направлена в город Гагарин Мирзачульского района. Эвакуированных обеспечили масками, антисептиками, одноразовыми перчатками и другими медицинскими принадлежностями. В Гагарин эвакуированы и жители города Сардоба.

Жители махаллей «Беруни», «Пахтаобод», «Баликчи», «Хакикат», «Бахористон», «Янгиовул» и «Дунгарик» Мирзаабадского района в связи у угрозой подтопления вывозятся в город Янгиер. По данным пресс-службы городского хокимията, в Янгиер прибыли свыше 2000 человек, из которых 700 размещены в общежитие педагогического колледжа, 150 — в общежитие медицинского колледжа, 600 — в общежитие факультета педагогики Гулистанского государственного университета, 300 — в общежитие футбольной академии.

Фото: Яндекс.Карты.

Для ликвидации последствий наводнения потоки воды перенаправлены в озеро Арнасай в Джизакской области через канал Абай.

По последним данным МЧС, отток воды из водохранилища удалось остановить. Работы по ликвидации последствий продолжаются.