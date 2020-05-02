Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 19:00 2 мая увеличилось на 19 и составило 2113, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 19:00 2 мая увеличилось на 19 и составило 2113, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|2 094
|1 271
|9
|3 343 777
|1 052 415
|238 619
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
Сегодня, 18:49
Сегодня, 11:13
Сегодня, 10:03
Сегодня, 00:24