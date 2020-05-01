С 1 мая в Узбекистане вновь начали деятельность нотариусы, занимающиеся частной практикой. В этот день вновь образованный частный нотариус осуществил первое нотариальное действие, сообщило Министерство юстиции.

Нотариальное действие осуществлено нотариусом Фазлиддином Хожиматовым в городе Коканде Ферганской области. Он оформил доверенность на получение пенсии.

Напомним, указом президента от сентября 2019 года о коренном реформировании системы нотариата был предусмотрен перевод с 1 января текущего года государственных нотариальных контор в негосударственную форму. Цель — удовлетворение спроса населения на нотариальные услуги, формирование свободной конкурентной среды в сфере нотариата и устранение излишней волокиты, бюрократии и коррупции.

Частная нотариальная практика была запрещена указом первого президента Ислама Каримова в мае 2010 года. Причиной назывались нарушения и злоупотребления в работе нотариусов.

Отныне услуги нотариуса оказываются в любой день недели, что должно устранить проблему очередей в нотариальных конторах.

Как отмечает Минюст, 20 апреля была выдана первая электронная лицензия на право осуществления частной нотариальной деятельности.

Упомянутым выше указом введен ряд новых нотариальных действий и упрощено оформление некоторых сделок (подробнее).