Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан», сообщило Министерство юстиции.

Частные нотариусы

Согласно указу, с 1 января 2020 года в стране начнется поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственную форму. Это должно повысить качество услуг и сократить очереди в нотариальных конторах.

Для координации деятельности нотариусов и защиты их интересов создается Нотариальная палата, основанная на членстве всех нотариусов.

О планах возобновить деятельность негосударственных нотариусов было заявлено в июне 2017 года, Проведенный тогда онлайн-опрос показал, что имеется неудовлетворенный спрос на нотариальные услуги и что незаконные действия во время пользования нотариальными услугами остаются.

В июле Министерство юстиции публиковало проект указа президента о поэтапном переходе на «активную модель внебюджетного нотариата».

Частная нотариальная практика была запрещена указом первого президента Ислама Каримова в мае 2010 года. Причиной назывались нарушения и злоупотребления в работе нотариусов.

Упрощение оформления сделок

Указом также отменяется ряд требований при оформлении сделок, связанных с имуществом.

В частности, с 1 января не требуется согласие хокимиятов при отчуждении незавершенного строительством жилья, а также согласие органов опеки и попечительства при сдаче в найм (аренду) имущества от имени лица, находящегося под опекой.

Кроме того, отменяется обязательный порядок нотариального удостоверения ряда сделок.

С 1 октября 2019 года отменяется нотариально удостоверенная доверенность на право пользования и управления транспортными средствами между близкими родственниками.

С 1 января 2020 года отменяется обязательное нотариальное удостоверение договора о предоставлении предприятий в аренду и безвозмездное пользование, а также ипотеки, залога и лизинга по приобретению имущества на первичном рынке.

Новые нотариальные действия

С 1 января внедряются новые нотариальные действия, сообщает Минюст:

обеспечение доказательств в досудебном процессе в гражданско-правовых отношениях;

выполнение обязанностей медиатора по имущественным и наследственным вопросам;

подтверждение даты представления созданных объектов авторских и смежных прав.

С 1 января также создаются следующие удобства: