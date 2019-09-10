Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному реформированию системы нотариата в Республике Узбекистан», сообщило Министерство юстиции.
Частные нотариусы
Согласно указу, с 1 января 2020 года в стране начнется поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственную форму. Это должно повысить качество услуг и сократить очереди в нотариальных конторах.
Для координации деятельности нотариусов и защиты их интересов создается Нотариальная палата, основанная на членстве всех нотариусов.
О планах возобновить деятельность негосударственных нотариусов было заявлено в июне 2017 года, Проведенный тогда онлайн-опрос показал, что имеется неудовлетворенный спрос на нотариальные услуги и что незаконные действия во время пользования нотариальными услугами остаются.
В июле Министерство юстиции публиковало проект указа президента о поэтапном переходе на «активную модель внебюджетного нотариата».
Частная нотариальная практика была запрещена указом первого президента Ислама Каримова в мае 2010 года. Причиной назывались нарушения и злоупотребления в работе нотариусов.
Упрощение оформления сделок
Указом также отменяется ряд требований при оформлении сделок, связанных с имуществом.
В частности, с 1 января не требуется согласие хокимиятов при отчуждении незавершенного строительством жилья, а также согласие органов опеки и попечительства при сдаче в найм (аренду) имущества от имени лица, находящегося под опекой.
Кроме того, отменяется обязательный порядок нотариального удостоверения ряда сделок.
С 1 октября 2019 года отменяется нотариально удостоверенная доверенность на право пользования и управления транспортными средствами между близкими родственниками.
С 1 января 2020 года отменяется обязательное нотариальное удостоверение договора о предоставлении предприятий в аренду и безвозмездное пользование, а также ипотеки, залога и лизинга по приобретению имущества на первичном рынке.
Новые нотариальные действия
С 1 января внедряются новые нотариальные действия, сообщает Минюст:
- обеспечение доказательств в досудебном процессе в гражданско-правовых отношениях;
- выполнение обязанностей медиатора по имущественным и наследственным вопросам;
- подтверждение даты представления созданных объектов авторских и смежных прав.
С 1 января также создаются следующие удобства:
- при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью проверка сведений о задолженности по коммунальным услугам, взыскание которых входит в компетенцию Бюро принудительного исполнения, осуществляется исключительно через информационную систему БПИ в режиме онлайн;
- сторонам предоставляется возможность нотариального удостоверения сделок в нотариальных конторах, расположенных в разных регионах, путем дистанционного обслуживания в режиме видеоконференцсвязи;
- электронная форма нотариально заверенных заявлений, договоров аренды и доверенности, размещенные в открытой информационной системе, будут иметь одинаковую юридическую силу с документом в бумажной форме;
- предоставляется возможность проверки заявлений, договоров аренды и доверенностей через уникальный номер при совершении нотариальных действий, на основе нотариально заверенных на территории республики заявлений, договоров аренды и доверенностей без предоставления настоящих документов;
- внедряется услуга подготовки документов и постановки в электронную очередь для обращения в нотариальную контору;
- предоставляется возможность получения из ведомственного нотариального архива копий имеющихся документов через Единый портал интерактивных государственных услуг.
Bul Kud
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