Международная Ассоциация по правовому содействию трудовым мигрантам совместно с Агентством по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в начале апреля запустила в тестовом режиме сервис по оказанию содействия в трудоустройстве иностранных граждан в Российской Федерации в период карантина.

За данный период времени за трудоустройством обратилось около 400 человек. Из них было трудоустроено порядка 80 человек. Большинство обратившихся либо не имели патентов, либо их патенты были оформлены на другой регион РФ. С 20 апреля услуга начала функционировать в штатном режиме.

Для обеспечения коммуникации между потенциальными работодателями и иностранными гражданами, нуждающимися в трудоустройстве, создан мультиязычный call-центр и соответствующие информационные каналы.

В каналах размещается информация о вакансиях, call-центр отвечает на вопросы и принимает заявки на трудоустройство.

Перечень вакансий, представленный в информационных ресурсах, на данном этапе в основном состоит из фасовщиков, комплектовщиков и работников сельского хозяйства.

Рассчитывать на трудоустройство с помощью данной услуги могут иностранные граждане, которые соблюдали миграционное законодательство и легально находились в России до 15 марта 2020 года.

С 18 апреля 2020 года в России подписан соответствующий указ, который расширил права трудовых мигрантов. До 15 июня 2020 года разрешено принимать на работу без гражданства, визы, разрешения на работу и патента.

Совместная работа с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана по увеличению количества проверенных вакансий продолжается. Следить за новостями можно на:

информационном канале «Работа в России»;

информационном канале Международной Ассоциации по правовому содействию трудовым мигрантам.

информационном канале Агентства по вопросам внешней трудовой миграции

По всем возникающим вопросам и предложениям можно обращаться в Telegram-бот и call-центр по телефону: + 7 (499) 430 00 87.

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