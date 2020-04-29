Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов на брифинге в среду ответил на вопросы граждан и предпринимателей, связанные с использованием личного автотранспорта и посещением вновь открывшихся пунктов торговли.

Решением антикризисной комиссии с 25 апреля возобновили деятельность рынки стройматериалов, магазины автозапчастей, крупные автосервисы, страховые компании, нотариусы и другие субъекты. При этом в своей работе они должны строго следовать установленным санитарным правилам.

Предприниматель, занимающиеся продажей автозапчастей в Ташкенте, спросил о возможности использования личного автомобиля для поездки на работу и обратно.

«Чтобы начать работу, в том числе для использования личного автомобиля, вам нужно обратиться в местный хокимият. Ваша деятельность будет изучена, и в установленном порядке предоставят разрешение», — заявил Шохрух Гиясов.

Пресс-секретарь заявил, что граждане пока не могут использовать личный автомобиль для посещения автосервисов или рынка автозапчастей, чтобы отремонтировать машину. По его словам, передвижение на частном автотранспорте все еще ограничено.

«Если вам необходимо приобрести предметы для своего авто, в том числе крупногабаритные предметы, вы можете воспользоваться услугой доставки. Если ваша машина нуждается в срочном ремонте, вам необходимо вызвать эвакуатор, который доставит транспорт до нужной точки. Пока так. Если появятся дополнительные послабления, мы немедленно сообщим об этом», — указал он.

В связи с расширением списка работающих предприятий и пунктов торговли, жители Узбекистана могут посещать их с соблюдением карантинных правил, отметил глава пресс-службы МВД.

«В связи с тем, что в настоящее время список работающих предприятий и торговых точек существенно расширен, вы несомненно, можете посещать их, строго соблюдая меры карантинного ограничения», — отметил Шохрух Гиясов.

Напомним, что с 6 апреля самоизоляция в Ташкенте и областных центрах стала обязательной — можно посещать лишь торговые точки для приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий при крайней необходимости и только в районе проживания.