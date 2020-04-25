С 25 апреля в Узбекистане разрешено возобновить деятельность субъектам предпринимательства в ряде направлений и субъектам других сфер, включая строительные рынки, крупные автосервисы, нотариусы и другие (полный список). Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе правительства Узбекистана, это предусмотрено протоколом Республиканской антикризисной комиссия в соответствии с поручениями президента Шавката Мирзиёва.

Согласно документу, для предприятий и организаций, а также торговых пунктов независимо от форм собственности установлены требования, чтобы предотвратить проникновение и распространение коронавируса.

Требования для предприятий и организаций

если предприятие, организация или строительный объект находится в открытой зоне, необходимо его полностью оградить, строго запретить въезд посторонним лицам;

использовать охранные и другие службы для ограничения доступа посторонних лиц к предприятиям и организациям;

необходимо не менее 2 раз в день проводить сотрудников через «фильтр» (дезинфекция и проверка состояния здоровья) до начала работы и после ее окончания, измерять температуру, обязательно отстранять от работы сотрудников с высокой температурой тела или симптомами заболевания;

организовать изолятор в медицинском пункте для изолирования работников с высокой температурой тела или симптомами заболевания (сухой кашель, слабость, высокая температура, снижение обоняния);

обработать все помещения в начале или конце рабочего дня дезинфицирующими средствами, а также кварцевыми лампами, проводить вентиляцию помещений не реже 2 раз в день;

установить необходимые дезактивирующие средства для обеззараживания рук в местах, удобных для всех работников на предприятиях;

ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами общие помещения (столовая, комнаты отдыха, туалеты);

установить необходимое число дезинфицирующих средств для обработки всех внешних объектов окружающей среды каждые 2−4 часа (дверные ручки, включатели, перила лестницы, столы, стулья, оргтехника);

создать 5-дневный резерв моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (маски и резиновые перчатки), менять медицинские маски как минимум каждые 2−3 часа;

контролировать, чтобы работники общались на расстоянии не менее 2 м друг от друга на рабочем месте;

регулярно контролировать, чтобы персонал работал в медицинских масках и резиновых перчатках, обеспечить централизованный сбор и утилизацию защитных средств после их использования;

перевести сотрудников некоторых предприятия на дистанционную работу для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей и минимизации общения между работниками;

организовать отдельную комнату для приема пищи для работников, запретить есть на рабочем месте, обеспечить их дезинфицирующими средствами для рук;

обеспечить работникам централизованную доставку еды, чтобы предотвратить их свободное перемещение на улице и увеличить полезные рабочие часы;

обеспечить сотрудников общежитиями, запретить всем сотрудникам передвигаться пешком между работой и общежитием, обеспечить их транспортом;

ограничить использование общественных помещений (комната для курения, комната духовности и просвещения, кухня, комната для переговоров);

если у работника предприятия или организации появляются сухой кашель, лихорадка, слабость и подобные клинические признаки, необходимо немедленно позвонить по номеру «103».

Требования для торговых предприятий

Для посетителей:

использовать охранные и другие службы для обеспечения безопасности в торговом пункте и прилегающей территории и соблюдения социальной дистанции между покупателями;

организовать дистанционное измерение температуры тела каждого посетителя. Если у человека высокая температура тела, то его нельзя пускать в торговый пункт и нужно вызвать медицинских работников по номеру «103»;

нужно менять специальный коврик, пропитанный дезинфицирующим средством (дезинфекционный барьер), при входе в торговый пункт не реже 1 раза в 1 смену;

установить специальные дезинфекционные проходы, опрыскивающих людей антисептиком, в крупных торговых центрах (площадь более 500 кв. м)

установить антисептики для дезинфекции рук (в том числе с использованием встроенных дозаторов) при входе в торговые пункты;

обеспечить соблюдение социальной дистанции в 2 м между покупателями.

Для сотрудников торговых пунктов:

обеспечить соблюдение правил личной гигиены, не привлекать на работу сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей (высокая температура, кашель, грипп);

обеспечить сотрудников достаточным количеством одноразовых лицевых масок (менять не реже 1 раза каждые 3 часа, в зависимости от срока годности маски и продолжительности рабочего времени);

предоставить каждому сотруднику, работающему с клиентами, минимум 5 лицевых масок, антисептические салфетки, перчатки, дезинфицирующие средства для кожи и рук (зарегистрированные и не имеющие противопоказаний для использования);

ограничить скопление работников во время приема пищи и отдыха, запретить есть на рабочем месте, для удобства обеспечить им централизованную доставку еды с использованием одноразовой посуды, чтобы предотвратить их свободное перемещение на улице и увеличить полезные рабочие часы;

установить необходимое число дезинфицирующих средств для обеззараживания всех внешних объектов окружающей среды каждые 2−4 часа (дверные ручки, включатели, перила, столы, стулья, оргтехника, ручки тележек);

регулярно информировать работников о необходимости мыть руки специальными дезинфицирующими средствами перед каждым приемом пищи и после работы, соблюдать меры предосторожности, правила личной и общей гигиены;

обеспечить раздельный сбор использованных средств индивидуальной защиты в специальные контейнеры и их утилизацию.

В сообщении отмечается, что руководители предприятий и организаций несут ответственность за здоровье всех своих сотрудников.