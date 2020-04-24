Республиканская антикризисная комиссия в соответствии с поручениями президента Шавката Мирзиёва приняла решение разрешить с 25 апреля субъектам предпринимательства в ряде направлений и субъектам других сфер возобновить деятельность. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе правительства Узбекистана.

Субъекты, которым разрешается деятельность

Рынки строительных материалов, в том числе хозяйствующие субъекты, занимающиеся розничной и оптовой торговлей стройматериалами (при условии, что их площадь составляет не менее 500 кв. м);

Сетевые магазины крупных производителей, предназначенные для продажи собственных продуктов (с соблюдением санитарной нормы в 10 кв. м на 1 покупателя);

Ремесленникам и мастерам — продажа в отдельных от рынков местах (магазинах) созданных ими изделий;

Субъекты предпринимательства (любой формы собственности), занимающиеся выращиванием и продажей семян и саженцев;

Пункты (кассы) коммерческих банков в различных объектах;

Субъекты предпринимательства (независимо от формы собственности), занимающиеся продажей автомобильных запчастей;

Организации по оказанию сервисного обслуживания автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники площадью не менее 1000 кв. м, а также субъекты, оказывающие услуги вулканизации;

Субъекты предпринимательства, занимающиеся химической чисткой;

Нотариальные конторы и страховые компании;

Приостановленные инвестиционные проекты и работы по строительству объектов социальной сферы.

В условиях эпидемии коронавируса все указанные субъекты должны соблюдать в своей деятельности санитарно-эпидемиологические правила.

Правила по предупреждению распространения коронавируса, установленные в том числе для посетителей и сотрудников объектов, будут добавлены позже.