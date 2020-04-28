Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании во вторник одобрила предложение правительства об участии Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя.

Как сообщил заместитель спикера палаты, руководитель фракции Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров, депутаты одобрили сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС в статусе наблюдателя.

В голосовании участвовало 132 из 150 депутатов. «За» проголосовали 86 депутатов, «против» — «32», 14 воздержались.

До голосования лидер «Миллий тикланиш», имеющей в нижней палате парламента 36 депутатских мест, заявил, что партия выступает против членства страны в ЕАЭС «даже в качестве наблюдателя».

«Фракция партии считает целесообразным продолжать двусторонние отношения со странами-членами союза», — написал Алишер Кадиров.

Вопрос сотрудничества с ЕАЭС теперь должен рассмотреть Сенат.

В марте правительство одобрило предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя и направило его на рассмотрение в парламент. Решение было принято по итогам изучения 16 крупных отраслей экономики, а также вопросов упорядочение таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарного и фитосанитарного контроля и других вопросов.

О том, что Узбекистан может стать наблюдателем в ЕАЭС, в январе заявил президент Шавкат Мирзиёев. Он подчеркивал, что вступление страны в интеграционные объединения не означает потерю Узбекистаном независимости.

Глава государства отмечал, что «вступление в ЕАЭС должно отвечать интересам народа», и что этот вопрос должен рассмотреть парламент.