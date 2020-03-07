Законодательная палата и Сенат Олий Мажлиса рассмотрят предложение правительства о вступлении в Евразийский экономический союзе (ЕАЭС) в качестве государства-наблюдателя, сообщило УзА.

В Кабинете Министров 6 марта состоялось заседание, посвященное обсуждению вопроса о внесении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества с ЕАЭС.

Рабочая группа в составе представителей Кабмина, министерств и ведомств в плане экономической интеграции изучила 16 крупных отраслей экономики республики.

На заседании рассмотрены исследования независимых консалтинговых компаний и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов. Изучены также заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы, говорится в сообщении.

На собрании отмечалась взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ЕАЭС. По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с Евразийским экономическим союзом на национальную экономику Узбекистана определены меры, которые предстоит реализовать министерствам и ведомствам, и одобрено предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя.

По итогам заседания принято решение о представлении в палаты Олий Мажлиса заключений и предложений, разработанных на основе аналитической и комплексной оценки.

«Решение за парламентом»

В январе президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что вступление в интеграционные объединения не означает потерю Узбекистаном независимости. Отвечая на дискуссии о возможном вступлении в ЕАЭС, глава государства отметил, что Узбекистан рассматривает позицию наблюдателя.

Глава государства также отмечал, что «вступление в ЕАЭС должно отвечать интересам народа».

«После изучения результат будет рассмотрен новым парламентом, который примет решение. Так сказал президент», — сказал он.

Президент просил парламентариев проанализировать данный вопрос в палатах Олий Мажлиса. «Какую бы инициативу ни предлагало правительство, президент, вы должны изучить этот вопрос с точки зрения интересов народа», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.