Врачи Узбекистана получили из Китая оборудование для лечения тяжелобольных новым коронавирусом COVID-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения.

В аэропорт Ташкента прибыл груз из четырех комплектов электроаппаратов для лечения легочных болезней. Это оборудование, как отметили в палате, хорошо зарекомендовали себя в Ухане, где впервые была зарегистрирована вспышка заболевания.



Китайская сторона предоставила информацию о применении аппаратов и методах лечения. Достигнута договоренность об организации онлайн-консультаций по использованию аппаратов, отметили в палате.

Ранее группа китайских консультантов и медицинских экспертов в составе 15 человек прибыла в Ташкент для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19. В настоящее время участники группы также работают в регионах республики.