Группа из 15 консультантов и медицинских экспертов отправилась в пятницу из Китая в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба посольства КНР в Ташкенте.

Дипмиссия также разместила видео проводов китайской делегации, участники церемонии развернули транспарант с надписью «Совместная рабочая команда из Китая в Узбекистане».

В самом Китае ситуация с коронавирусом относительно стабильна. По данным РИА Новости, в общей сложности в стране сейчас выявлено 1549 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 879 человек, 45 находятся в тяжелом состоянии, 670 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

В конце марта и в начале апреля сняты карантинные ограничения с китайской провинции Хубэй и ее административного центра Уханя, ставших очагом заболевания новым видом коронавируса в декабре прошлого года.