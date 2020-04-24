Сегодня по большей части территории Узбекистана сохранится теплая и сухая погода. В дневные часы воздух прогреется до +28…+30 градусов, а по югу — до +32…+34 градусов, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь на северные районы республики продолжится заток слабовлажного и относительно прохладного воздуха с районов западного Казахстана. По Каракалпакстану и Хорезмской области местами пройдет дождь, возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха понизится до +17…+20 градусов.

Ближе к вечеру на юго-западные районы республики начнется вынос влажного воздуха с Туркменистана, а в субботу влажная воздушная масса распространится практически на всю территорию Узбекистана.

По всем областям ожидается увеличение облачности. Сегодня вечером и ночью по Бухарской, Навоийской областям, завтра днем — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям, северным районам и югу республики пройдут локальные дожди, преимущественно небольшой интенсивности. Местами возможна гроза и усиление ветра до 15−20 м/с. Дневная температура понизится до +22…+25 градусов.

Ухудшение погоды будет кратковременным и уже в воскресенье по республике вновь ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Температура воздуха начнет быстро повышаться и в дневные часы вновь достигнет +27…+30 градусов.

Такая же малооблачная и сухая погода сохранится по территории республики и в понедельник. Продолжится повышение температуры, в понедельник днем она достигнет +32…34 градусов, по югу — +35…+37 градусов.

Как отмечают синоптики, в самые теплые годы максимальная температура в конце апреля доходила до +35…+37, а по югу — до +37…+39 градусов.