Общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане достигло 598 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте выписаны 10 пациентов, у которых был коронавирус. 9 из них заразились в результате контакта с больными с инфекцией.

Выздоровевшие пациенты — 6 мужчин и 4 женщин. Самому старшему из них 55 лет, а младшему — 14 лет.

В клинике Ташкентской медицинской академии полностью выздоровели еще 6 человек с коронавирусом. Все они заразились после контакта с больными с инфекцией.

Среди них 3 мужчин и 3 женщин. Самой старшей из пациентов 27 лет, а младшему — 10 лет.

В Ферганской областной инфекционной больнице вылечены 19 пациентов. Из них 9 прибыли из Турции и 1 — из Саудовской Аравии. Остальные 9 были инфицированы при контакте с больными с коронавирусом.

Среди пациентов 10 мужчин, 8 женщин и трехмесячный младенец. Самому старшему из поправившихся 61 год.

Из Кашкадарьинской областной инфекционной больницы были выписаны два пациента с коронавирусной инфекцией. Выздоровевшие — сестры, живущие в Чиракчинском районе, старшей из них 16 лет, а младшей — 11 лет. Они заразились в результате контакта с заболевшим братом.

За день 23 апреля в стране вылечились 111 пациентов с коронавирусом, из них 95 — в Бухарской области.