Свыше 150 тысяч тестов на коронавирус проведено в Узбекистане до настоящего времени. В ближайшее дни эта цифра достигнет 500 тысяч, сообщил представитель штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов на брифинге во вторник.

«Только максимальный охват тестами позволит в дальнейшем постепенно ослаблять условия карантина», — подчеркнул он.

17 апреля сообщалось, что на наличие коронавируса было проверено всего 136 тысяч человек. В воскресенье, как сообщал главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков, было проведено 11,8 тысячи тестов.

Хабибулла Окилов также прокомментировал предложение о разрешении одиночных утренних пробежек с 7:00 до 9:00 утра в своем районе.

«Действительно, во время самоизоляции дома правила валеологии, здорового образа жизни, правильного питания приобретают первостепенное значение. Если человек может позволить себе заняться гимнастикой при открытых окнах, то он может позволить себе и бег в карантине, то есть в квартире, а если есть двор — еще лучше», — сказал представитель штаба.

«Что касается бега на улице, то при нем имеется шанс нарушения правил карантина. Тем не менее, это можно обсудить, и мы обязательно обратимся в специальную комиссию по этому вопросу», — добавил он.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев поручил поэтапно смягчить карантинные ограничения в областях, районах и городах, в которых не были выявлены случаи коронавируса или эпидемиологическая обстановка улучшилась.