Два пациента с коронавирусом полностью выздоровели в Андижанской областной инфекционной больнице, их проводили на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одна из поправившихся — 39-летняя женщина из Ходжаабадского района, другая — 51-летняя женщина из города Андижана. Оба пациента заразились в результате контакта с больными с коронавирусной инфекцией.

До настоящего времени в Андижанской областной инфекционной больнице выздоровели 11 человек, а теперь их количество составляет 13.

Количество излеченных от коронавируса пациентов в стране достигло 227 человек.