Общее число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса к 18:00 19 апреля достигло 1543, Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
На данный момент выздоровело 225 человек, 5 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.
Nadi Shibina
когда это закончится интересно
Rust En
“Средний возраст умершего в большинстве стран (включая Италию) составляет более 80 лет, и только у 1% умерших ранее не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствуют естественной смертности“
А какой средний возраст умерших у нас С короновирусом?
Aelita SA
А МОЖНО СТАТИСТИКУ ЗАРАЖЕННЫХ ПИСАТЬ ПО ОБЛАСТЯМ, И ПИСАТЬ В СТОЛИЦЕ, СКОЛЬКО НА ДАННЫМ МОМЕНТ ПРОХОДЯТ ЛЕЧЕНИЕ В ТАШКЕНТЕ? СООБЩАТЬ ВЕДЬ МОЖНО ОТКУДА ИДУТ ЗАРАЖЕННЫЕ
Максим
40 летний врач умер остальные пожилые вроде. А заболевшие в основном от 30 до 50 лет