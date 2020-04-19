Общее число подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса к 18:00 19 апреля достигло 1543, Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

На данный момент выздоровело 225 человек, 5 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.