Министерство здравоохранения сообщило о выздоровлении еще 14 пациентов, лечившихся от коронавируса в клинике Научно-исследовательского института вирусологии в столице.

Среди выздоровевших пациентов 10 мужчин и 4 женщин. 8 из них из Ташкент, 2 — из Ташкентской области и по одному — из Каракалпакстана, Самаркандской, Сырдарьинской и Навоийской областей.

Трое из пациентов прибыли в Ташкент чартерным рейсом из России. Остальные 11 были в контакте с больными с коронавирусом. Среди них самому старшему 56 лет, а младшему — 20 лет.

Общее число выздоровевших от COVID-19 в стране к настоящему моменту составляет 185 человек.