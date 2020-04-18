Четыре пациента с коронавирусной инфекцией, проходивших лечение в Ферганской областной инфекционной больнице, выздоровели и направлены на реабилитацию, сообщило Министерство здравоохранения.

Трое из выздоровевших (двое из Ташкента и одна — из Андижанской области) прибыли в Фергану из Турции чартерным рейсом и помещены на карантин в Алтыарыкский санаторий для ветеранов. После подтверждения у них коронавируса они были госпитализированы.

Один пациент из Ферганы заболел в результате контакта с больным с коронавирусом. Трое из них мужчины, а одна женщина, самой старшей из них 59 лет, а младшему — 22 года.

Ранее сегодня сообщалось о пяти выздоровевших в Бухаре и троих — в Хорезме.

К настоящему моменту от коронавируса в стране вылечилось 168 человек.